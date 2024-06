Skupina D: Francija favoritinja skupine in za končno zmago

Francija, ekipa, ki je nikakor ne gre odpisati. V moštvu imajo najboljšega nogometaša na svetu, selektorja, ki je že videl in naredil vse (reprezentanco vodi od leta 2012), ter seznam izkušenih igralcev, ki so že okusili najvišjo raven tekmovanja – tako za klub kot tudi za svojo državo. Zmagovanje na velikih tekmovanjih je tisto, kar galski petelini najraje počnejo, in s takšno sestavo ekipe, jim bo morda uspelo 14. julija v Berlinu zmagati na Euro 2024.

Francozi se sicer že lahko pohvalijo z dvema lovorikama evropskega prvenstva, zadnjo so osvojili leta 2000, ko so v finalu v Rotterdamu na Nizozemskem premagali Italijane. Še pred tem so lovoriko dvignili v letu 1984 in to v domačem Parizu (s tretjim naslovom se želijo izenačiti s Španijo in Nemčijo). Čeprav se morda na prvi pogled zdi vse skupaj precej daleč, pa ne smemo pozabiti, da so leta 2018 pokorili vse na svetovnem nivoju, ko so bili v finalu takratnega svetovnega prvenstva v Moskvi boljši od Hrvatov. Tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu, ki je potekalo leta 2022 v Katarju, so prišli vse do finala, a morali tam priznati premoč Argentincem. Kljub vsemu pa prvi zvezdnik ekipe Kylian Mbappe priznava: "Evropsko prvenstvo je precej zapleteno. Zame celo bolj zapleteno kot svetovno prvenstvo. Čeprav je tam zagotovo večji pritisk. Vse ekipe se med seboj zelo dobro poznamo, ves čas dejansko igramo ena proti drugi. Taktično je to zelo podoben nogomet."

Evropsko prvenstvo je precej zapleteno. Zame celo bolj zapleteno kot svetovno prvenstvo.

Na spisku Didierja Deschampsa je sicer 25 nogometašev, kar pomeni, da se slednji ni odločil za razširjeni seznam 26. Na prvi pogled se zdi vse skupaj precej harmonično, brez večjih posebnosti. Kaže, da so se Francozi le nekaj naučili po manjši drami, ki jo je na zadnjem tekmovanju prinesla ponovna vključitev Karima Benzemaja na spisek reprezentantov. Slednji je sicer dobro formo v takratnem klubu Real Madrid kronal z nagrado zlata žoga, ki jo je prejel leta 2022, toda za svojo državo ni zablestel. Ampak pustimo sedaj zgodovino. Francija je v vsakem primeru favorit, Mbappe pa glavni kandidat za osvojitev nagrade zlati čevelj, pri čemer ga Izkušeni nosilci, kot so najboljši strelec vseh časov Olivier Giroud , pa N'Golo Kante (njegovo vrnitev v ekipo bi sicer lahko označili kot malo šokantno, po tem, ko je Evropo zamenjal za Savdsko ligo, poleg tega ni bil v kadru niti na eni kvalifikacijski tekmi), Antoine Griezmann, Adrien Rabiot in Theo Hernandez maksimalno podpirajo.

Kot že rečeno, eden ključnih dejavnikov, ki daje ekipi še dodatno moč, so njihove izkušnje. 18 igralcev je zaigralo v finalu svetovnega prvenstva, sedem jih je to tekmovanje zmagalo. Le pet pa jih še ni nastopilo na velikem turnirju in bodo to slast izkusili prvič.

Poleg bogatih izkušenj pa imajo 'Les Bleus' v svojem moštvu tudi veliko pomoči mlajših. Bradley Barcola in Warren Zaire-Emery sta nase opozorila v letošnji sezoni, pri tem pa osvojila francosko prvenstvo s PSG-jem. Na tem mestu velja omeniti tudi Ousmana Dembeleja , ki se je prebudil, po tem, ko je zapustil Barcelono. Dvojica iz Real Madrida Eduardo Camavinga in Aurelien Tchouameni sta dva generala na sredini igrišča, ki sta se letos razveselila naslova elitne Lige prvakov. Marcus Thuram je z Interjem osvojil italijansko prvenstvo.

Nizozemska nogometna reprezentanca si bo po sušnem obdobju, ki traja že skoraj štiri desetletja, ko niso uspeli osvojiti evropske lovorike, skušala to priigrati na turnirju v Nemčiji. Morda nekoliko optimistične napovedi, če vemo, da se je njihova pot na zadnjem prvenstvu končala precej hitro. Frank de Boer je bil kot posledica odstavljen z mesta glavnega trenerja, na katerega se je nato vrnil Louis van Gaal in ekipo na zadnjem svetovnem prvenstvu v Katarju popeljal vse do četrtfinala. Roko na srce, čeprav se Oranje lahko pohvalijo z zvenečimi imeni v svoji ekipi, pa je dejstvo, da nikoli ne veš, kaj lahko od njih pričakuješ. Sicer ne sodijo med favorite za končno zmago, a nikoli jih tudi ne moreš odpisati. Edini evropski pokal je Nizozemska osvojila leta 1988, ko je v Münchnu premagala Sovjetsko zvezo z 2:0. Nizozemci so bili poleg zlata štirikrat tudi tretji.

Ronald Koeman je torej podedoval nadarjeno ekipo van Gaala, zagotovo pa si bo torej prizadeval napredovati še dlje. Ta stolček je zasedel že drugič, prvič je reprezentanco vodil med letoma 2018 in 2020 na 20 tekmah. V svojem drugem mandatu je za zdaj dobil sedem od 12 tekem. Svoje mesto na turnirju so si zagotovili z drugim mestom v skupini, za Francijo, s katero si delita mesto tudi v skupini D. Šest zmag na osmih tekmah (oba poraza proti Franciji) in 17 doseženih zadetkov (sedem prejetih) se zdi solidno opravljena naloga. Rezultati z eno izmed glavnih favoritov prvenstva pa so zagotovo manjši razlog za skrb.

Glavna in največja imena 26-članske ekipe so Liverpoolov Virgil van Dijk, Barcelonin Frankie De Jong in Memphis Depay iz Atletico Madrida. Slednja sicer poškodovana, bijeta bitko s časom: "Kako se bo gleženj držal, bo odvisno od tega, ali bom sploh pravočasno pripravljen," je dejal De Jong. No, na koncu se je izkazalo, da je bila poškodba prehuda, nogometaš pa je sporočil, da bo najglasnejši navijač ekipe. Kljub vsemu, reprezentanca ima tokrat zagotovo močno mešanico mladosti in izkušenj. Veliko oči bo tako uprtih tudi v Jeremieja Frimponga iz Bayerja Leverkusna in Wouta Weghorsta. Tik pred začetkom turnirja je Koeman ostal še brez Teuna Koopmeinersa, ki ga je nadomestil napadalec italijanskega prvoligaša Bologne Joshua Zirkzee, ki je med tem že odšel na poletni oddih na Florido in klic prejel ravno med obiskom Disneylanda.

POLJSKA

Poljaki so imeli precej težav že v svoji kvalifikacijski skupini, zato je morda na mestu dvom o tem, ali se bodo sploh prebili iz precej "zapletene" skupine D. Končali so na tretjem mestu za Češko in Albanijo, zato so za uvrstitev na Euro potrebovali zmago nad Walesom, ki so si jo zagotovili po enajstmetrovkah.