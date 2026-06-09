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SP 2026 - Skupine

Skupina E: Nemčija zlahka v izločilne boje? Slonokoščena obala in Ekvador 'grozita'

Houston, 09. 06. 2026 14.43 pred 16 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Nick Woltemade je dosegel vse tri zadetke Nemčije

S tekmo v Houstonu med Nemčijo in Curacaom bodo z mundialom začele tudi ekipe v skupini E. Poleg omenjenih reprezentanc bosta udeleženca te skupine še Slonokoščena obala in Ekvador. Stavnice v nesporno vlogo favorita rinejo nemško nogometno reprezentanco, ki ima na mundialu že tako visoke ambicije vezane najmanj za preboj v četrtfinale. A pozor svoje načrte v boju za play-off imata tudi reprezentanci Slonokoščene obale in Ekvadorja, Curacau pa pripada vloga outsiderja. Slednje bo vodil Nizozemec Dick Advocaat, ki bo z 78 leti najstarejši selektor na mundialu.

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Nemci so v posebni javnomnenjski raziskavi pred svetovnim prvenstvom večinsko izrazili nejevero o možnostih nemškega stroja na mundialu. Velika večina Nemcev ne pričakuje čudeža in ne verjame v to, da reprezentanca lahko osvoji naslov svetovnega prvaka na prihajajočem prvenstvu, kaže anketa, objavljena danes, poroča tiskovna agencija dpa.

Selektor nemške nogometne reprezentance Julian Nagelsmann
Selektor nemške nogometne reprezentance Julian Nagelsmann
FOTO: AP

Po podatkih raziskave nemške radiotelevizije ZDF Politbarometer le 15 odstotkov vprašanih Nemcev verjame, da bo nemška reprezentanca zmagala na turnirju v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki, 72 odstotkov pa jih dvomi, da bi lahko Nemci letos postali prvaki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po izpadu ekipe v skupinskem delu na prejšnjih dveh turnirjih pa so Nemci vseeno nekoliko bolj optimistični. Zgolj tri odstotke vprašanih je prepričanih, da bo Nemčija znova izpadla v skupinskem delu. Torej večinsko mnenje je, da se bo elf uvrstil v izločilni del osmine finala. Približno 15 odstotkov od teh, ki so prepričani v napredovanje, pa pričakuje izpad Nemčije v osmini finala, 33 odstotkov vprašanih Nemcev pričakuje, da se bo ekipa uvrstila v četrtfinale. Nadaljnjih 15 odstotkov jih meni, da bo Nemčija izpadla v polfinalu, dva odstotka pa pričakujeta poraz v finalu 19. julija.

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Nemška reprezentanca pod vodstvom glavnega selektorja Juliana Nagelsmanna bo tekmo začela 14. junija proti popolnemu avtsajderju karibski otoški reprezentanci Curacau. Druga nasprotnika Nemčije v skupinskem delu sta Slonokoščena obala in Ekvador. V soboto bo Nemčija v Chicagu odigrala pripravljalno tekmo proti sogostiteljici ZDA. Anketo je med 1. in 3. junijem izvedla raziskovalna skupina Wahlen s sedežem v Mannheimu, v anketi je sodelovalo 1274 anketirancev.

Skupina E:
- 1. krog:
- nedelja, 14. junij:
19.00 Houston: Nemčija - Curacao
- ponedeljek, 15. junij:
01.00 Philadelphia: Slonokoščena obala - Ekvador

- 2. krog:
- sobota, 20. junij:
22.00 Toronto: Nemčija - Slonokoščena obala
- nedelja, 21. junij:
02.00 Kansas City: Ekvador - Curacao

- 3. krog:
- četrtek, 25. junij:
22.00 Philadelphia: Curacao - Slonokoščena obala
22.00 New York: Ekvador - Nemčija

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