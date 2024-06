Skupina F: Portugalci izraziti favoriti, Čehi in Turki v boj za napredovanje

Na letošnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji bo portugalska izbrana vrsta na čelu z zvezdniškim "senatorjem" Cristianom Ronaldom zagotovo ena od favoritinj za končno zmago. Talenta in izkušenj je "za izvoz", selektor Roberto Martinez pa premore dovolj trenerskega znanja, da zvezdniško zasedbo popelje čim dlje. V skupini F bodo ob Portugalski nastopile še reprezentance Češke, Turčije in Gruzije.

Skupina F na evropskem prvenstvu v Nemčiji FOTO: Sofascore.com icon-expand

Da se razumemo: tudi ostale tri reprezentance, ki bodo igrale v skupini F na letošnjem Euru v Nemčiji, imajo svoje adute, a če zgolj preletimo igralski kader vseh štirih udeleženk omenjene skupine, hitro pridemo do zaključka, da Portugalska premore največ kakovosti, talenta in izkušenj. Vse razen zanesljive uvrstitve Cristiana Ronalda in druščine v izločilne boje bi bila velika senzacija.

Čeprav šteje že 39 let, Cristiano Ronaldo ostaja zaščitni znak portugalske nogometne izbrane vrste. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

PORTUGALSKA: Sprehodili so se do Nemčije, kjer lahko z zvezdniškim "senatorjem" Ronaldom pustijo velik pečat Potem ko je Grčija na evropskem prvenstvu na Portugalskem pred natanko dvajsetimi leti (2004) kot pravi nogometni palček senzacionalno osvojila naslov evropskih prvakov in tako ponovila nenadejan uspeh danske reprezentance z Eura leta 1992, ko je v finalu premagala zelo močno izbrano vrsto gostiteljice turnirja na čelu s starajočim se zvezdnikom Luisom Figom, so solze tedaj čudežnega dečka portugalskega, evropskega in svetovnega nogometa Cristiana Ronalda obšle svet. Dvanajst let pozneje (2016) so Ronaldo in druščina na podoben način kot predhodno grški nogometaši z zadetkom zlatega rezervista Ederja - sicer v precej manjšem obsegu - presenetili favorizirane gostitelje prvenstva stare celine Francoze in se sredi State de Francea (raz)veselili svojega prvega naslova evropskega prvaka. To je ob osvojenima 2. mestu na omenjenem domačem evropskem prvenstvu leta 2004 in 3. mestu na svetovnem prvenstvu daljnjega leta 1966 tudi največji uspeh portugalskega reprezentančnega nogometa. Od preostalih vidnejših dosežkov velja omeniti še tri uvrstitve v polfinale na evropskih prvenstvih, in sicer v letih 1984, 2000 in 2012.

Luis Figo in Cristiano Ronaldo - zvezdniški portugalski dvojec, ki je na domačem evropskem prvenstvu pred dvema desetletjema doživel enega od najbolj bolečih porazov v zgodovini Selecaa. V finalu je bila boljša grška reprezentanca z 1:0 in tako senzacionalno osvojila naslov evropskega prvaka. FOTO: Reuters icon-expand

Glede na bogato zgodovino, ugled in kakovost trenutnega igralskega kadra ne čudi dejstvo, da številni strokovnjaki in analitiki portugalsko reprezentanco uvrščajo ob bok Angliji, Franciji, gostiteljici turnirja Nemčiji in Španiji kot eno izmed glavnih favoritinj za osvojitev naslova evropskega prvaka. Portugalci na prvenstvo stare celine prihajajo na krilih brezhibno odigranih kvalifikacij. V svoji skupini niso imeli niti najmanj težav, njihovo moč pa so na lastni koži izkusile reprezentance Slovaške, Luksemburga, Islandije, Bosne in Hercegovine ter Lihtenštajna. Brez ene same izgubljene točke so se varovanci 50-letnega selektorja Roberta Martineza "sprehodili" do Eura, na katerem želijo vnovič pustiti velik pečat. Ob tem velja poudariti, da so potrugalski reprezentanti dosegli največ (36) in hkrati prejeli najmanj (2) zadetkov od vseh reprezentanc v minulih kvalifikacijah. Konec marca je Portugalska odigrala tudi dve prijateljski tekmi. Švedska ni bila dorasel tekmec in je morala priznati premoč z 2:5, je pa zato Martinezova četa edini poraz pod njegovim vodstvom doživela v Ljubljani, kjer je slovenska izbrana vrsta z odlično igro vzela mero enemu od favoritov bližajočega se Eura (2:0). Čeprav Cristiano Ronaldo kot kapetan, najboljši strelec v zgodovini prvenstev stare celine (14 golov) in nogometaš z največ nastopi na omenjenem tekmovanju (25) predstavlja zaščitni obraz portugalske reprezentance, je treba poudariti, da selektor Martinez razpolaga tudi s številnimi drugimi aduti, ki lahko v vsakem trenutku prevesijo jeziček na tehtnici na svojo (portugalsko) stran.

Bruno Fernandes je postal v zadnjih letih eden od nezamenljivih členov izjemno močne portugalske reprezentance. FOTO: AP icon-expand

Dirigentska palica je v zadnjem obdobju v rokah zvezdnika Manchester Uniteda Bruna Fernandesa, sicer najboljšega podajalca (7 asistenc) in po SofaScoru s povprečno oceno 8,34 najbolje ocenjenega portugalskega nogometaša v kvalifikacijah. Zelo pomembne vloge v ekipi imata Fernandesova kolega iz sinjemodrega dela Manchestra, Bernardo Silva in Ruben Dias - prvi je nezamenljiv na desnem krilnem položaju, medtem ko je drugi steber portugalske obrambe. Na bočnih položajih "marširata" Diogo Dalot in Joao Cancelo, levi krilni položaj pa je po več kot desetletju in pol nesporne Ronaldove "vladavine" zdaj v domeni zvezdnika AC Milana Rafaela Leaa. Kakor koli že, Portugalska predstavlja idealno kombinacijo izkušenj in mladosti, prekaljenih "senatorjev" in potentnih levov ter igra všečen napadalni nogomet, ki bi v Nemčiji po vseh napovedih moral priti do izraza. Portugalci so nedvomno izraziti favoriti skupine F in na evropsko prvenstvo prihajajo še dodatno motivirani zaradi zadnjega zdrsa na svetovnem prvenstvu pred dvema letoma, ko jih je v Katarju v četrtfinalu nekoliko presenetljivo izločil Maroko.

Portugalski selektor Roberto Martinez ima pred začetkom evropskega prvenstva sladke skrbi. FOTO: AP icon-expand

TURČIJA: V kvalifikacijah boljši od Hrvaške in Walesa, na Euru bodo zelo nevarni Turška izbrana vrsta je nastopila na skupno štirih evropskih prvenstvih, največji dosežek pa ji je uspel leta 2008 v Avstriji in Švici, kjer so varovanci tedanjega selektorja Fatiha Terima v četrtfinalu po infarktnem izvajanju enajstmetrovk izločili Hrvaško in nato v polfinalu pošteno namučili še Nemce, a na koncu (za las) ostali praznih rok. Prav Turki so dolgo časa veljali za hrvaško nočno moro, kar še danes v neformalnih pogovorih priznavajo naših južni sosedje. Na zadnjih dveh prvenstvih stare celine je turška selekcija zelo hitro spakirala kovčke in se vrnila v domovino. Čeprav so skozi svojo zgodovino venomer razpolagali s številnimi odličnimi nogometaši, v Turčiji nikoli niso uspeli v celoti razviti svojega potenciala. Turška izbrana vrsta je v kvalifikacijah za uvrstitev na EP v Nemčiji izvrstno opravila svoje delo. V razmeroma močni kvalifikacijski skupini s Hrvaško in Walesom je ob petih zmagah in dveh remijih doživela le en poraz in na koncu osvojila prvo mesto.

Zvezdnik milanskega Interja Hakan Calhanoglu je trenutno nedvomno prvo ime turške izbrane vrste. FOTO: AP icon-expand

Pri tem izstopa podatek, da se je ob 14 doseženih golih med strelce vpisalo kar 12 različnih nogometašev, kar še dodatno potrjuje dejstvo, da ima današnja turška reprezentanca dovoljšnjo širino tudi za kaj več kot le obrobno vlogo na evropskem prvenstvu. Poleg uspešnih kvalifikacij turški navijači še kako dobro pomnijo odmevno zmago na prijateljski tekmi proti Nemčiji sredi lanskega leta (3:2), kar so varovanci italijanskega strokovnjaka Vincenza Montelle nekoliko skazili z letošnjima porazoma v pripravljalnem obdobju proti Madžarski (0:1) in še posebej Avstriji (1:6). Znana po svojem fanatičnem pristopu v kombinaciji z jasno izraženim moštvenim duhom in agresivnostjo Turčija na letošnji Euro prihaja v prepričanju, da lahko meša štrene tudi največjim favoritom. K temu cilju jo bo skušal popeljati nedvomno prvi zvezdnik reprezentance in vezist milanskega Interja Hakan Calhanoglu, obenem pa bo zanimivo videti, kako se bosta pod sojem žarometov EP-ja znašli vzhajajoči zvezdi turškega nogometa, 19-letna člana madridskega Reala oziroma torinskega Juventusa Arda Güler in Kenan Yildiz.

Nekoč odlični nogometaš Vincenzo Montella bo skušal kot selektor Turčije na letošnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji nadgraditi odlične igre iz kvalifikacij. FOTO: Reuters icon-expand

Gotovo je, da bodo izbranci Vincenza Montelle glede na demografski mozaik gostiteljice letošnjega evropskega prvenstva deležni bučne podpore s tribun. V skupini s favoritinjo Portugalsko, vselej neugodno Češko in (veliko) neznanko Gruzijo turška izbrana vrsta računa na preboj v izločilne boje. Vse, kar bo več od tega, bo bonus in hkrati odlična popotnica za nadaljnji razvoj te nedvomno nadarjene generacije turškega reprezentančnega nogometa. ČEŠKA: Od zlatega obdobja s Panenko do rednih udeležb na evropskih prvenstvih Malce boljšim poznavalcem z daljšim stažem spremljanja reprezentančnega nogometa je prva asociacija na češko izbrano vrsto zagotovo evropsko prvenstvo leta 1976, ki ga je gostila nekdanja Socialistična federativna republika Jugoslavija. Tedaj so Čehi nastopili s Slovaki pod skupno češkoslovaško zastavo in v skupini z Anglijo, Portugalsko ter Ciprom nekoliko presenetljivo osvojili prvo mesto. V izločilnih bojih so najprej v četrtfinalu z izidom 4:2 odpravili takrat prav tako zelo močno reprezentanco Sovjetske zveze, v polfinalu je nato s 3:1 padla še Nizozemska za končni zmenek z Zahodno Nemčijo, ki je v beograjskem finalu veljala za favorita. Toda to je bil račun brez krčmarja, saj so češkoslovaški nogometaši na čelu z izjemnim Antoninom Panenko po osmih serijah izvajanja enajstmetrovk prišli do naslova evropskih prvakov. Prav omenjeni Panenka je z legendarno izvedenim ("spodkopanim") strelom z bele pike (p)ostal sinonim za inovativen način izvajanja enajstmetrovk(e), ki mu še dandanes sledijo nekateri največji mojstri nogometne igre.

Vezist londonskega West Hama Tomaš Souček je prvo ime češke izbrane vrste, ki bo na letošnjem Euru v skupini F odmerila moči s Portugalsko, Turčijo in Gruzijo. FOTO: AP icon-expand

Dve desetletji pozneje, na evropskem prvenstvu v Angliji 1996, se je Češka kot samostojna država na čelu z nepozabnim Karelom Poborskym ovenčala s srebrno medaljo, potem ko je nekoliko nesrečno izgubila v finalu proti nemški izbrani vrsti, za katero je odločilni zadetek dosegel Oliver Bierhoff. Na tem mestu je vsekakor potrebno izpostaviti, da so Čehi vse od razpada skupne Češkoslovaške leta 1993 nastopili na vseh dozdajšnjih prvenstvih stare celine. Ob že omenjenem drugem mestu v Angliji je češka reprezentanca vnovič opozorila nase z uvrstitvijo v polfinale na Euru na Portugalskem leta 2004. Blizu novemu uspehu so bili varovanci selektorja Ivana Haška na zadnjem EP-ju pred tremi leti, ko so v osmini finala izločili favorizirano Nizozemsko (2:0) in nato v četrtfinalu po hudem boju morali priznati premoč slovenski tekmici na letošnjem Euru Danski, ki je bila boljša z 2:1. Čehi prihajajo v Nemčijo s popotnico dobro odigranih kvalifikacij, ki so jih zaključili na drugem mestu z istim številom osvojenih točk kot zmagovalka skupine Albanija. Prvo ime te reprezentance je zagotovo izkušeni vezist londonskega West Hama Tomaš Souček, ob bok katerega je treba postaviti še napadalca Bayerja iz Leverkusna Patricka Schicka, levega bočnega branilca Davida Juraseka in osrednjega branilca Ladislava Krejčija.

Selektor češke izbrane vrste Ivan Hašek je optimist, ko je govora o možnostih za napredovanje v izločilne boje letošnjega evropskega prvenstva. FOTO: AP icon-expand

Želja čeških nogometašev na čelu s selektorjem Haškom je jasna: preboj v izločilni del, kjer pa je v eni tekmi možno prav vse. Nenazadnje so to dokazali na omenjenem prejšnjem prvenstvu stare celine, kjer bi se s kančkom sreče lahko potegovali tudi za naslov evropskih prvakov. GRUZIJA: Debitantka na največjih tekmovanjih želi pokvariti zabavo najboljšim Zagotovo ne spada v krog reprezentanc s predznakom "atraktivna", a ko imaš v svoji zasedbi nogometaša takšnega kova, kot je Napolijev napadalno usmerjeni vezist Hviča Kvarachelija, čigar tržna vrednost po Transfermarktu znaša približno 80 milijonov evrov, potem je zagotovo ne gre podcenjevati. Gruzijci so si premierni nastop na enem od največjih reprezentančnih tekmovanj zagotovili skozi končnico skupine C Lige narodov, kjer so najprej v polfinalu z 2:0 izločili Luksemburg in nato po pravi drami po izvajanju enajstmetrovk v finalu še izbrano vrsto Grčije (4:2). Še danes dobro pomnimo neverjetne prizore navdušenja, delirija in ponosa gruzijskih navijačev, ki so po uspešno izvedeni odločilni enajstmetrovki Nika Kvekveskirija v nekaj sekundah napolnili zelenico Boris Paičadže Dinamo Arene v Tbilisiju.

Hviča Kvarachelia (na sliki levo) bo skušal v svojem debitantskem nastopu na evropskih prvenstvih v dresu gruzijske reprezentance pustiti dober vtis. FOTO: AP icon-expand

Čeprav so v kvalifikacijskem delu za uvrstitev na Euro v skupini s Španijo, Škotsko, Norveško in Ciprom osvojili predzadnje četrto mesto, to Gruzijcev ni zmotilo oziroma vplivalo na njihovo samozavest, saj v Nemčijo prihajajo odločeni, da pokvarijo zabavo favoritom. "Tistim, ki niso verjeli v nas in govorili, da si nismo zaslužili nastopa na Euru, sporočam, da bodo v Nemčiji spremljali reprezentanco, ki ve, kaj hoče. Nikoli v življenju še nisem občutil tako močnih čustev," je po veličastnem uspehu ob uvrstitvi na EP dejal prvi zvezdnik gruzijske izbrane vrste Hviča Kvarachelija. Občasni spremljevalci nogometnega dogajanja na stari celini bi lahko zlahka zaključili, da aktualno gruzijsko reprezentanco sestavljajo "Kvarachelija in deset anonimnežev", toda malce podrobnejši vpogled v zasedbo, ki jo vodi nekdanji francoski reprezentant Willy Sagnol, kaže na nekaj povsem drugega. Med vratnicama je standardni čuvaj mreže Valencie Giorgi Mamardašvili, nadalje v obrambni vrsti najdemo Šahtarov dvojec Giorgi Gočoleišvili - Irakli Azarovi, medtem ko zvezno vrsto med drugimi sestavljata Giorgi Kočorašvili iz španskega Levanteja in Watfordov Giorgi Čakvetadze. V napadalnem delu pa sta zanimivi imeni Zurika Davitašvilija (levo krilo Bordeauxa) in prva napadalna izbira selektorja Sagnola Georges Mikautadze iz Metza.

Willy Sagnol je bil nekoč odličen nogometaš, danes pa je v vlogi selektorja gruzijske reprezentance tik pred premiernim nastopom na enem od največjih reprezentančnih tekmovanj. FOTO: Reuters icon-expand

Kljub napovedim številnih strokovnjakov, da bo Gruzija skupinski del EP-ja zaključila na zadnjem mestu, družino s Kavkaza ne gre podcenjevati. Ob dejstvu, da bo že tako ali tako organizirano, čvrsto in kompaktno reprezentanco v vlogi nespornega vodje na zelenici vodil zvezdnik Napolija Kvarachelia, velja k temu dodati še posebej izražen čustveno-nacionalni naboj oziroma velik motiv, da se v svojem debitantskem nastopu na evropskih prvenstvih želi predstaviti v čim boljši luči in morda - kdo ve - pošteno zmeša štrene najboljšim.

Seznami igralcev reprezentanc v skupini F:



PORTUGALSKA

Prejšnji nastopi na EP: 8, najboljši dosežek prvak 2016

Mesto na lestvici Fife: 6.

Vzdevek: A Selecao das Quinas

Selektor: Roberto Martinez

Kako se je uvrstila na EP: zmagovalka skupine J

Baza med EP: Harsenwinkel

Seznam:

- vratarji: Rui Patricio (Roma), Jose Sa (Wolverhampton), Diogo Costa (Porto);

- branilci: Nelson Semedo (Wolverhampton), Pepe (Porto), Reben Dias (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Goncalo Inacio (Sporting), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Joao Cancelo (Barcelona), Antonio Silva (Benfica);

- vezisti: Joao Palhinha (Fulham), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Joao Neves (Benfica), Matheus Nunes (Manchester City), Reben Neves (Al Hilal), Vitinha (Paris Saint-Germain);

- napadalci: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain), Joao Felix (Barcelona), Rafael Leao (Milan), Diogo Jota (Liverpool), Pedro Neto (Wolverhampton), Francisco Conceicao (Porto). TURČIJA

Prejšnji nastopi na EP: 5, najboljši dosežek 3. mesto 2008

Mesto na lestvici Fife: 40.

Vzdevek: Ay-Yildizlilar (polmesečne zvezde)

Selektor: Vincenzo Montella

Kako se je uvrstila na EP: zmagovalka skupine D

Baza med EP: Barsinghausen

Seznam:

- vratarji: Mert Günok (Bešiktaš), Altay Bayindir (Manchester United), Ugurcan Cakir (Trabzonspor);

- branilci: Zeki Celik (Roma), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Panathinaikos), Abdülkerim Bardakci (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahče), Ferdi Kadioglu (Fenerbahče), Ahmetcan Kaplan (Ajax);

- vezisti: Okay Yokuslu (West Bromwich Albion), Orkun Kökcü (Benfica), Ismail Yüksek (Fenerbahče), Hakan Calhanoglu (Inter), Kaan Ayhan (Galatasaray), Salih Özcan (Borussia Dortmund);

- napadalci: Kerem Aktürkoglu (Galatasaray), Cenk Tosun (Bešiktaš), Yusuf Yazici (Lille), Irfan Kahveci (Fenerbahče), Kenan Yildiz (Juventus), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Semih Kilicsoy (Bešiktaš), Yunus Akgün (Leicester City), Arda Güler (Real Madrid), Bertug Yildirim (Rennes). ČEŠKA

Prejšnji nastopi na EP: 10, najboljši dosežek podprvak 1996 (prvak 1976 kot Češkoslovaška)

Mesto na lestvici Fife: 36.

Vzdevek: /

Selektor: Ivan Hašek

Kako se je uvrstila na EP: druga v skupini E

Baza med EP: Hamburg

Seznam:

- vratarji: Jindrich Stanek (Slavia Praga), Matej Kovar (Bayer Leverkusen), Vítezslav Jaroš (Sturm);

- branilci: Vladimír Coufal (West Ham United), Tomaš Holeš (Slavia Praga), David Zima (Slavia Praga), Ladislav Krejčí (Sparta Praga), David Doudera (Slavia Praga), David Jurasek (Hoffenheim), Martin Vitík (Sparta Praga), Robin Hranač (Viktoria Plzen), Tomaš Vlček (Slavia Praga);

- vezisti: Tomaš Souček (West Ham United), Antonín Barak (Fiorentina), Michal Sadilek (Twente), Lukáš Provod (Slavia Praga), Vaclav Černy (Wolfsburg), Ondrej Lingr (Feyenoord), Pavel Šulc (Viktoria Plzen), Matej Jurasek (Slavia Praga), Lukaš Červ (Viktoria Plzen);

- napadalci: Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Adam Hložek (Bayer Leverkusen), Jan Kuchta (Sparta Praga), Mojmír Chytil (Slavia Praga), Tomaš Chory (Viktoria Plzen). GRUZIJA

Prejšnji nastopi na EP: 0

Mesto na lestvici Fife: 75.

Vzdevek: Jvarosnebi (križarji)

Selektor: Willy Sagnol

Kako se je uvrstila na EP: prek lige narodov

Baza med EP: Velbert

Seznam:

- vratarji: Giorgi Loria (Dinamo Tbilisi), Giorgi Mamardašvili (Valencia), Luka Gugešašvili (Qarabag);

- branilci: Guram Kašia (Slovan Bratislava), Otar Kakabadze (Cracovia), Solomon Kvirkvelia (Al-Okhdood), Laša Dvali (Apoel), Jemal Tabidze (Panetolikos), Luka Lohošvili (Cremonese), Giorgi Goholejšvili (Šahtar Doneck), Giorgi Gvelesiani (Persepolis);

- vezisti: Nika Kvekveskiri (Lech Poznanj), Otar Kiteišvili (Sturm), Saba Lobžanidze (Atlanta United), Zuriko Davitašvili (Bordeaux), Giorgi Čakvetadze (Watford), Levan Šengelia (Panetolikos), Giorgi Citaišvili (Dinamo Batumi), Anzor Mekvabišvili (Universitatea Craiova), Giorgi Kohorašvili (Levante), Sandro Altunašvili (Wolfsberger), Gabriel Sigua (Basel);

- napadalci: Giorgi Kvilitaia (Apoel), Hviča Kvarachelia (Napoli), Budu Zivzivadze (Karlsruhe), Georges Mikautadze (Metz).

