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SP 2026 - Skupine

Skupina G: Zadnja priložnost belgijske 'zlate generacije'. Česa je sposoben Iran?

Ljubljana, 10. 06. 2026 07.55 pred 15 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
M.D.
Kevin De Bruyne

V skupini G se bodo Belgija, Iran, Nova Zelandija in Egipt borili za tri mesta v izločilnih bojih. Izkušeni Belgijci so oznako 'zlate generacije' pustili za seboj in v ZDA prišli s številnimi nogometaši, ki bodo igrali na svojem zadnjem SP-ju. Medtem se iranski nogometaši ne bodo borili le na zelenicah, ampak predvsem z ogromnim pritiskom zunaj igrišča.

Belgija

Zlata generacija belgijske reprezentance na čelu s Kevinom De Bruynejem, Romelujem Lukakujem, Axelom Witslom, Thibautom Courtoisom in Thomasom Meunierjem se počasi poslavlja. Omenjenih pet nogometašev se bo na prvo tekmo prvenstva odpravilo s skupno kar 572 nastopi v reprezentančnem dresu.

Največji uspeh te generacije je bilo tretje mesto na svetovnem prvenstvu v Rusiji leta 2018, pred štirimi leti pa so se poslovili že v skupinskem delu. Od takrat so občutno napredovali člani naslednje generacije Charles De Ketelaere, Jeremy Doku in Amadou Onana. Jim bo letos končno uspel veliki preboj?

Egipt

Egipt se je znašel v podobnem položaju. Mohamed Salah je svojo pot pri Liverpoolu zaključil, prav mogoče pa je tudi, da bo to svetovno prvenstvo tudi njegovo zadnje v dresu reprezentance. Na letošnjem afriškem prvenstvu so Egipčani pot zaključili v polfinalu, kjer so izgubili proti Senegalu. Čeprav je Salah še vedno največji zvezdnik, pa bo veliko odvisno od napadalca Manchester Cityja Omarja Marmousha.

Iran

Priprave iranskih nogometašev zagotovo niso potekale najbolj mirno. Čeprav bodo skupinske tekme odigrali v ZDA, v Los Angelesu proti Novi Zelandiji in Belgiji ter Seattlu proti Egiptu, pa so morali zaradi varnostnih zahtev ameriških oblasti celotno podporno osebje in igralce nastaniti v mehiški Tijuani. Sprva so ameriške oblasti zahtevale, da v državo priletijo na dan tekem, ampak je Fifa končno pokazala malo doslednosti in iranskim nogometašem zagotovila prihod dan pred tekmami.

Nova Zelandija

Nova Zelandija je s 85. mestom na Fifini svetovni lestvici najnižje uvrščena med vsemi reprezentancami, ki so se uvrstile na to svetovno prvenstvo. Kiviji so se na svetovno prvenstvo uvrstili po najlažji poti, saj so v kvalifikacijah odigrali zgolj pet tekem. Njihov najboljši nogometaš je Chris Wood, ki je v tej sezoni v dresu angleškega Nottingham Foresta na 21 tekmah zabil šest golov. Ni pa Wood tudi najbolj znan igralec Nove Zelandije. Ta čast pripada Timu Paynu, ki je po prošnji argentinskega vplivneža Valena Scarsinija, da nogometašu, ki je imel zgolj 5.000 sledilcev na Instagramu, sledi več ljudi, zdaj zbral že 5 milijonov sledilcev na tej platformi.

 

Skupina G:

- 1. krog:

- ponedeljek, 15. junij:

21.00 Seattle: Belgija - Egipt

- torek, 16. junij:

03.00 Los Angeles: Iran - Nova Zelandija

- 2. krog:

- nedelja, 21. junij:

21.00 Los Angeles: Belgija - Iran

- ponedeljek, 22. junij:

03.00 Vancouver: Nova Zelandija - Egipt

- 3. krog:

- sobota, 27. junij:

05.00 Seattle: Egipt - Iran

05.00 Vancouver: Nova Zelandija - Belgija

Razlagalnik

Izraz 'zlata generacija' se v športu uporablja za skupino izjemno nadarjenih igralcev, ki so se razvili v istem časovnem obdobju in igrajo za isto reprezentanco. Ti igralci pogosto veljajo za najboljšo zasedbo v zgodovini države, od katere navijači in javnost pričakujejo osvojitev prestižnih lovorik. Kljub visokim pričakovanjem pa te generacije pogosto težko dosežejo vrhunski uspeh na velikih tekmovanjih, kot sta svetovno ali evropsko prvenstvo.

Vzdevek 'Kiviji' za prebivalce Nove Zelandije izvira iz imena avtohtone ptice kivi, ki je nacionalni simbol države. Ptica kivi je neleteča, nočna in endemična vrsta, ki jo najdemo le na Novi Zelandiji. Ime se je skozi čas razširilo iz vojaškega žargona v prvi svetovni vojni v splošno uporabo za vse Novozelandce, danes pa se pogosto uporablja tudi v športnem kontekstu za poimenovanje njihovih reprezentanc.

Fifina svetovna lestvica je sistem razvrščanja moških nogometnih reprezentanc, ki so članice Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Lestvica temelji na rezultatih vseh uradnih mednarodnih tekem, pri čemer se točke dodeljujejo glede na pomembnost tekme, moč nasprotnika in izid. Sistem omogoča primerjavo uspešnosti reprezentanc na globalni ravni in se uporablja za določanje nosilcev skupin pri žrebu za velika tekmovanja, kot je svetovno prvenstvo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nova zelandija belgija iran egipt svetovno prvenstvo skupina G

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