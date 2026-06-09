Skupina I: Francija in Norveška favorita, toda nekaj se bo vprašalo še Senegal in Irak

Letošnje SP bo prvo v Severni Ameriki po letu 1994, prvo v treh državah in prvo po razširitvi z 32 na 48 udeleženk.
Te bodo na SP razdeljene v 12 skupin s po štirimi ekipami, najboljši dve iz vsake skupine ter osem najboljših tretjeuvrščenih se bodo uvrstile v izločilne boje. Ti se bodo po novem začeli s šestnajstino finala.
Kopica favoritov za naslov: Španija pred Francijo
Stavnice in tudi superračunalnik statističnega podjetja Opta kot prvega favorita izpostavljajo Španijo. Evropski prvak z mladim zvezdnikom Laminom Yamalom ima majhno prednost pred Francijo, ki se ponaša s širokim in kakovostnim kadrom na vseh položajih, posebej izstopa napadalni del s Kylianom Mbappejem, Ousmanom Dembelejem, Desirejem Douejem in drugimi.
Skupina I:
- 1. krog:
- torek, 16. junij:
21.00 New York: Francija - Senegal
- sreda, 17. junij:
00.00 Boston: Irak - Norveška
- 2. krog:
- ponedeljek, 22. junij:
23.00 Philadelphia: Francija - Irak
- torek, 23. junij:
02.00 New York: Norveška - Senegal
- 3. krog:
- petek, 26. junij:
21.00 Boston: Norveška - Francija
21.00 Toronto: Senegal - Irak
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