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SP 2026 - Skupine

Skupina I: Francija in Norveška favorita, toda nekaj se bo vprašalo še Senegal in Irak

New York, 09. 06. 2026 15.08 pred 16 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Portugalska - Francija

Nogometno SP bo prvo v Severni Ameriki po letu 1994, prvo v treh državah in prvo po razširitvi z 32 na 48 udeleženk. Te bodo na SP razdeljene v 12 skupin s po štirimi ekipami, najboljši dve iz vsake skupine ter osem najboljših tretjeuvrščenih se bodo uvrstile v izločilne boje. Ti se bodo po novem začeli s šestnajstino finala. V skupini I je, vsaj na papirju, vse vnaprej jasno. Veliki favorit za napredovanje je večkratna svetovna prvakinja Francija, drugi na stavnicah pa so Norvežani. A nekaj se bo gotovo vprašalo še Senegalce in Iračane ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Letošnje SP bo prvo v Severni Ameriki po letu 1994, prvo v treh državah in prvo po razširitvi z 32 na 48 udeleženk. 

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Te bodo na SP razdeljene v 12 skupin s po štirimi ekipami, najboljši dve iz vsake skupine ter osem najboljših tretjeuvrščenih se bodo uvrstile v izločilne boje. Ti se bodo po novem začeli s šestnajstino finala.

Kopica favoritov za naslov: Španija pred Francijo

Stavnice in tudi superračunalnik statističnega podjetja Opta kot prvega favorita izpostavljajo Španijo. Evropski prvak z mladim zvezdnikom Laminom Yamalom ima majhno prednost pred Francijo, ki se ponaša s širokim in kakovostnim kadrom na vseh položajih, posebej izstopa napadalni del s Kylianom Mbappejem, Ousmanom Dembelejem, Desirejem Douejem in drugimi.

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe
FOTO: Profimedia

Skupina I:
- 1. krog:
- torek, 16. junij:
21.00 New York: Francija - Senegal
- sreda, 17. junij:
00.00 Boston: Irak - Norveška

- 2. krog:
- ponedeljek, 22. junij:
23.00 Philadelphia: Francija - Irak
- torek, 23. junij:
02.00 New York: Norveška - Senegal

- 3. krog:
- petek, 26. junij:
21.00 Boston: Norveška - Francija
21.00 Toronto: Senegal - Irak

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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