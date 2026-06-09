Skupina I: Francija in Norveška favorita, toda nekaj se bo vprašalo še Senegal in Irak

Nogometno SP bo prvo v Severni Ameriki po letu 1994, prvo v treh državah in prvo po razširitvi z 32 na 48 udeleženk. Te bodo na SP razdeljene v 12 skupin s po štirimi ekipami, najboljši dve iz vsake skupine ter osem najboljših tretjeuvrščenih se bodo uvrstile v izločilne boje. Ti se bodo po novem začeli s šestnajstino finala. V skupini I je, vsaj na papirju, vse vnaprej jasno. Veliki favorit za napredovanje je večkratna svetovna prvakinja Francija, drugi na stavnicah pa so Norvežani. A nekaj se bo gotovo vprašalo še Senegalce in Iračane ...