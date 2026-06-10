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SP 2026 - Skupine

Skupina K: Labodji spev Cristiana Ronalda?

Ljubljana, 10. 06. 2026 09.04 pred 15 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
M.D.
Cristiano Ronaldo in Bruno Fernandes

V skupini K zagotovo izstopa portugalska reprezentanca na čelu z 41-letnim Cristianom Ronaldom, ki bo skoraj zagotovo igral na svojem zadnjem svetovnem prvenstvu. Kolumbija, Uzbekistan in Kongo se bodo borili za preostali dve mesti v izločilnih bojih.

Portugalska

Portugalska v skupino K vstopa kot glavni favorit in reprezentanca z najvišjim dometom. Gre za ekipo, ki združuje izkušnje velikih turnirjev in tehnično dovršenost, predvsem v napadalnem delu igre. Čeprav je Cristiano Ronaldo prvi zvezdnik, imajo Portugalci verjetno tehnično najmočnejšo zvezno vrsto na turnirju. Evropska klubska prvaka Vitinha in Joao Neves bosta podpirala Bruna Fernandesa. Vsi trije so v minuli sezoni blesteli, velik vprašaj pa ostaja pri Cristianu Ronaldu, ki bo kljub starosti zahteval pozornost in priložnosti za dokazovanje. Selektorja Roberta Martineza čaka težka naloga.

Kolumbija

Kolumbijci sodijo med glavne izzivalce Portugalske in imajo realne možnosti za vrh skupine. Njihova igra temelji na hitrosti, kreativnosti in nevarnih protinapadih, kjer lahko izkoristijo vsako vrzel v obrambi nasprotnika. Ključ do uspeha bo stabilnost – Kolumbija zna blesteti proti favoritom, a tudi nepričakovano izgubljati točke proti slabšim ekipam. Če bodo ohranili konsistenco, lahko skupino zaključijo celo na prvem mestu. Prvi zvezdnik je Luis Diaz, ki je v dresu Bayerna letos na 51 tekmah vpisal 26 golov in 23 asistenc. Na 18 tekmah v južnoameriških kvalifikacijah so zabeležili sedem zmag, sedem remijev in štiri poraze.

DR Kongo

Reprezentanca DR Konga v skupini K nastopa kot neugoden outsider, ki lahko zagode vsakemu. Čeprav jim mnogi ne pripisujejo napredovanja, bodo pomemben faktor v boju za drugo mesto, predvsem če uspejo presenetiti enega od favoritov. Vodilni igralci kruh služijo v angleški Premier League. Napadalec Yoane Wissa je v dresu Newcastla v minuli sezoni na 28 tekmah zabil tri gole, vezist Noah Sadiki je Sunderlandu pomagal do visokega sedmega mesta v ligi, Aaron Wan-Bissaka pa je z West Hamom izpadel v Championship.

Uzbekistan

Uzbekistan predstavlja tiho nevarnost skupine K. Gre za disciplinirano in taktično zelo organizirano reprezentanco, ki redko dopušča veliko prostora nasprotniku. Njihova največja prednost je kolektivna igra, kjer posamezniki natančno sledijo sistemu. V dvobojih z močnejšimi reprezentancami bodo verjetno čakali na svoje priložnosti iz prekinitev in protinapadov – scenarij, v katerem so že večkrat dokazali, da so lahko zelo učinkoviti. Prvi in edini zvezdnik moštva je branilec Manchester Cityja Abdukadir Husanov.

Skupina K:

- 1. krog:

- sreda, 17. junij:

19.00 Houston: Portugalska - DR Kongo

- četrtek, 18. junij:

04.00 Ciudad de Mexico: Uzbekistan - Kolumbija

- 2. krog:

- torek, 23. junij:

19.00 Houston: Portugalska - Uzbekistan

- sreda, 24. junij:

04.00 Guadalajara: Kolumbija - DR Kongo

- 3. krog:

- nedelja, 28. junij:

01.30 Miami: Kolumbija - Portugalska

01.30 Atlanta: DR Kongo - Uzbekistan

Razlagalnik

Izraz 'labodji spev' izvira iz starodavnega mita, po katerem naj bi labod pred smrtjo zapel svojo najlepšo in zadnjo pesem. V športnem in kulturnem kontekstu se ta metafora uporablja za opis zadnjega velikega nastopa, dosežka ali kariernega vrhunca slavnega posameznika ali ekipe, preden se dokončno umaknejo iz javnega življenja ali tekmovalnega športa.

Selektor je oseba, odgovorna za izbiro igralcev in taktično pripravo nacionalne nogometne reprezentance. Za razliko od klubskih trenerjev, ki z igralci delajo vsakodnevno, mora selektor v omejenem času ustvariti kohezivno ekipo iz igralcev, ki sicer igrajo v različnih klubih po svetu. Poleg športnih nalog selektor pogosto postane tudi simbol nacionalne identitete, saj njegovi rezultati in odločitve neposredno vplivajo na nacionalni ponos in pričakovanja celotne države.

V športnem svetu 'outsider' označuje tekmovalca ali ekipo, ki ji pred začetkom turnirja ali tekme strokovnjaki in javnost pripisujejo najmanjše možnosti za zmago. Ti udeleženci pogosto nimajo tako bogate zgodovine uspehov, vrhunskih igralcev ali finančnih sredstev kot favoriti. Vendar pa so prav ti 'outsiderji' pogosto tisti, ki poskrbijo za največja presenečenja, saj igrajo brez pritiska pričakovanj, kar jim omogoča bolj sproščen in taktično nepredvidljiv nastop.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Portugalska Kolumbija Uzbekistan DR Kongo

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Beauceron1
10. 06. 2026 14.17
A bomo spet jokal Ronaldo.
Odgovori
+0
1 1
REAList7
10. 06. 2026 09.56
Največji med največjimi - CR7!
Odgovori
-1
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