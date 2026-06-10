Skupina K: Labodji spev Cristiana Ronalda?

Portugalska

Portugalska v skupino K vstopa kot glavni favorit in reprezentanca z najvišjim dometom. Gre za ekipo, ki združuje izkušnje velikih turnirjev in tehnično dovršenost, predvsem v napadalnem delu igre. Čeprav je Cristiano Ronaldo prvi zvezdnik, imajo Portugalci verjetno tehnično najmočnejšo zvezno vrsto na turnirju. Evropska klubska prvaka Vitinha in Joao Neves bosta podpirala Bruna Fernandesa. Vsi trije so v minuli sezoni blesteli, velik vprašaj pa ostaja pri Cristianu Ronaldu, ki bo kljub starosti zahteval pozornost in priložnosti za dokazovanje. Selektorja Roberta Martineza čaka težka naloga.

Kolumbija

Kolumbijci sodijo med glavne izzivalce Portugalske in imajo realne možnosti za vrh skupine. Njihova igra temelji na hitrosti, kreativnosti in nevarnih protinapadih, kjer lahko izkoristijo vsako vrzel v obrambi nasprotnika. Ključ do uspeha bo stabilnost – Kolumbija zna blesteti proti favoritom, a tudi nepričakovano izgubljati točke proti slabšim ekipam. Če bodo ohranili konsistenco, lahko skupino zaključijo celo na prvem mestu. Prvi zvezdnik je Luis Diaz, ki je v dresu Bayerna letos na 51 tekmah vpisal 26 golov in 23 asistenc. Na 18 tekmah v južnoameriških kvalifikacijah so zabeležili sedem zmag, sedem remijev in štiri poraze.

DR Kongo

Reprezentanca DR Konga v skupini K nastopa kot neugoden outsider, ki lahko zagode vsakemu. Čeprav jim mnogi ne pripisujejo napredovanja, bodo pomemben faktor v boju za drugo mesto, predvsem če uspejo presenetiti enega od favoritov. Vodilni igralci kruh služijo v angleški Premier League. Napadalec Yoane Wissa je v dresu Newcastla v minuli sezoni na 28 tekmah zabil tri gole, vezist Noah Sadiki je Sunderlandu pomagal do visokega sedmega mesta v ligi, Aaron Wan-Bissaka pa je z West Hamom izpadel v Championship.

Uzbekistan

Uzbekistan predstavlja tiho nevarnost skupine K. Gre za disciplinirano in taktično zelo organizirano reprezentanco, ki redko dopušča veliko prostora nasprotniku. Njihova največja prednost je kolektivna igra, kjer posamezniki natančno sledijo sistemu. V dvobojih z močnejšimi reprezentancami bodo verjetno čakali na svoje priložnosti iz prekinitev in protinapadov – scenarij, v katerem so že večkrat dokazali, da so lahko zelo učinkoviti. Prvi in edini zvezdnik moštva je branilec Manchester Cityja Abdukadir Husanov. Skupina K: - 1. krog: - sreda, 17. junij: 19.00 Houston: Portugalska - DR Kongo - četrtek, 18. junij: 04.00 Ciudad de Mexico: Uzbekistan - Kolumbija - 2. krog: - torek, 23. junij: 19.00 Houston: Portugalska - Uzbekistan - sreda, 24. junij: 04.00 Guadalajara: Kolumbija - DR Kongo - 3. krog: - nedelja, 28. junij: 01.30 Miami: Kolumbija - Portugalska 01.30 Atlanta: DR Kongo - Uzbekistan