Skupni prihodki najboljših klubov nazaj na predkoronski ravni

Kot piše v 26. izdaji Deloittovega poročila Football Money League, ki so ga danes objavili v Londonu, so evropski klubi le za malo zgrešili rekordno mejo prihodkov iz sezone 2018/19, ki je znašala 9,3 milijarde.

"Evropski nogomet je na pravi poti. Skupni prihodki 20 evropskih nogometnih klubov z največjo prodajo bo morda že naslednje leto presegel mejo 10 milijard," je povedal Stefan Ludwig, partner in vodja skupine Sport Business.

V začetku leta 2020 je koronska pandemija močno prizadela tudi profesionalni nogomet. V mnogih državah so tekme odpovedali ali pa so te potekale brez gledalcev. Padli so tudi medijski prihodki. Na splošno je to vodilo do padca prihodkov, tudi pri vrhunskih klubih.

Klubi iz angleške lige ponovno prevladujejo med elito 20 klubov z največjimi prihodki, saj je kar 11 klubov članov Premier lige.