Pri vseh angleških klubih je šlo za bolj ali manj podobno vsebino, tako so recimo pri Arsenalu na uradnem klubskem Twitterjevem profilu ob umiku iz Superlige zapisali: "Kot rezultat, ko smo prisluhnili vam in širši nogometni skupnosti v zadnjih dneh, izstopamo iz napovedane Superlige. Naredili smo napako in zanjo se opravičujemo." Na spletni klubski strani pa so objavili "odprto pismo našim navijačem." V njem so med drugim zapisali: "Zadnjih nekaj dni nam je pokazalo, kako globoka so čustva naših navijačev po svetu do tega velikega kluba in igre, ki jo ljubimo. Ni bil naš cilj, da povzročimo take težave. Vendar ko je prišlo vabilo za Superligo in čeprav smo vedeli, da ni garancije, nismo želeli ostati zadaj, da zaščitimo Arsenal in njegovo prihodnost."

Nogometna Superliga, ki so si jo zamislili bogati klubi, je vedno bolj na trhlih temeljih. V noči z nedelje na ponedeljek je "udarila" novica, da je 12 močnih evropskih klubov ustanovilo svojo nogometno tekmovanje oziroma zaprto ligo. V izbrano družbo so bili povabljeni Real Madrid, Manchester United, Juventus, AC Milan, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Inter, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid in Arsenal. Toda hitro so se zadeve začele spreminjati, tudi in kot kaže predvsem zaradi upora, ki ga je ideja tega tekmovanja sprožila pri navijačih, javnosti, večini nogometnih evropskih zvez, medijih, ter seveda pri Uefi in Fifi.

Razmerja so se začela krhati, ko sta najprej svoj odstop iz dogajanja ponudila dva angleška kluba, Manchester City in Chelsea, nato pa so pozno zvečer v torek s podobno reakcijo in izstopnimi izjavami sledili še ostali štirje: Arsenal, Liverpool, Manchester United in Tottenham.