Slab začetek tekme za izpad Maribora

Mariborčani so po presenetljivem porazu 3:1 na prvem srečanju drugega kroga kvalifikacija Konferenčne lige v domače srečanje vstopili zelo slabo, saj je Hammarby poveel že v peti minuti. Mariborčani so v tem trenutku potrebovali kar tri zadetke za podaljške.

Ganec David Accam je po odličnem prodoru po levi strani in še boljšem strelu mimo domačega vratarja Ažbeja Juga v peti minuti popolnoma utišal Ljudski vrt. Misija, ki je pred srečanjem delovala težko, je hitro postala misija nemogoče. Po začetnem šoku so Mariborčani sicer pokazali boljšo igro. Vid Koderman je v 19. minuti z leve strani kazenskega prostora močno ustrelil tik nad okvir vrat Švedov. Strel Daniela Šturma z 22 metrov v 25 minuti je blokiral gostujoči branilec. Mariborčani so se opogumili, a v prvi polovici prvega polčasa niso ustvarili zares nevarnih priložnosti. Pritisk, ki so ga igralci Hammeryja vršili nad obrambo štajercev je uspešno preprečeval dostop do gola Oliverja Dovina. Švedi so brez težav nadzirali igro Mariborčanov do 43. minute, ko so domači bili najbližje zadetku. Blaž Vrhovec je po podaji Šturma zadel prečko. Kljub rahlem pritisku Mariborčanov se je prvi polčas zaključili z rezultatom 1:0 (Skupno 4:1).

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

Odločen začetek drugega polčasa V 48. minuti so po strelu Gustava Ludwigsona znova zapretili Švedi, ampak najlepšo priložnost na začetku drugega polčasa so v 50. minuti po strelu z glavo Aleksa Pihlerja priigrali domači. Žoga je za las zgrešila vrata gostov. Kmalu za tem je v 53. minuti po odličnem strelu z levo nogo kapetan domačih Milec znova zatresel prečko gostov. Domači navijači so skrbeli za dobro vzdušje kljub težkim trenutkom in Vrhovec je znova zapretil v 65. minuti s čudovitim strelom z razdalje, ki ga je Dovin odbranil s konicami prstov.

icon-expand Statistika tekme Maribor:Hammarby FOTO: Sofascore.com