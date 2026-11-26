Sinjemodri iz Manchestra so letošnjo sezono začeli sanjsko in v domačem prvenstvu nanizali sedem zmag. Sredi oktobra so se stvari začele obračati na slabše, vknjižili so tri zaporedne poraze, v zadnjem krogu pa doma remizirali z letos skromnim Fulhamom. Omenjen izkupiček jih trenutno uvršča na tretje mesto, kjer imajo šest točk zaostanka za vodilnim Arsenalom. S podobno situacijo se soočajo tudi med evropsko elito, kjer so v uvodnih treh krogih dvakrat zanesljivo zmagali in izgubili proti aktualnim evropskim prvakom. V četrtem krogu so se morali pošteno namučiti za zmago pri Leipzigu, v sredo pa je Napoli na stadionu Etihad dvakrat povedel, a se moral na koncu zadovoljiti s točko.

Razočarani nogometaši Manchester Cityja FOTO: AP

"Dvakrat smo se uspeli vrniti, ampak želimo več. Moramo se izboljšati in najti način, kako nadzorovati tekme. Nimam pojma, kaj nam manjka. V zadnjih nekaj tekmah je bilo jasno, da nekatere stvari ne delujejo, kot bi morale," je po remiju povedal norveški zvezdnik Erling Haaland, ki se na zadnjih treh obračunih ni uspel vpisati v statistiko. "Tudi ko nimam kapetanskega traku, čutim veliko odgovornosti. Edina moja želja je, da kažem dobre predstave in z ekipo zmagujem tekme. Trenutno mi to ne uspeva in to boli. Ostati moramo pozitivni in skušati iztržiti največ iz vsake prihajajoče tekme," je še dodal 26-letni napadalec, ki ga s soigralci v prihodnjih tednih čaka nekaj izjemno težkih nalog.

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