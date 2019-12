Slaba šala ali kaj več? Henry na seznamu možnih naslednikov Valverdeja

Henryjevo delovanje pri Monacu so zaznamovali (domnevni) spori z nogometaši in kar 11 porazov na 20 tekmah. Henryja, ki je vknjižil le štiri zmage, so odpustili 24. januarja, ko je Monaco zasedal 19. mesto na lestvici. Z Jardimom so si nato priborili obstanek z le dvema točkama naskoka pred 18. Dijonom na sedemnajstem mestu. Novembra letos je Henry sedel na klop Montreala ob podpisu dveletne pogodbe z možnostjo podaljšanja do leta 2022.

Zadnji dnevi decembra so v Španiji tradicionalno v znamenju šaljivcev, ki 28. decembra zbijajo prvoaprilske šale. Tepežni dan, kot ga poznamo v Sloveniji, je sicer na Iberskem polotoku že mimo, so pa pri katalonskem športnem časniku Sport postregli z očitno povsem resno informacijo o razmišljanju vodilnih pri Barceloni, da bi po koncu sezone trenerja Ernesta Valverdejazamenjal nekdanji napadalec kluba Thierry Henry.

Še en katalonski časnik Mundo Deportivoje pred kratkim postregel z udarnimi rezultati ankete, v kateri je le 20 odstotkov članov Barcelone podprlo idejo, da bi Valverde z delom nadaljeval tudi v sezoni 2020/21, ki bi bila zanj četrta na klopi katalonskega velikana.

BARCELONA

Klavzula v pogodbi

"Dva ligaška naslova, možnost, da bi skupaj z (Josepom) Guardiolo postal edini trener v zgodovini Barce, ki bi osvojil tri prvenstva v svojih prvih treh letih v vlogi trenerja kluba ... Vse to očitno ni dovolj za Valverdeja," dodaja madridski športni časnik AS.

Valverde ima v svoji pogodbi klavzulo, ki tako njemu kot klubu dovoljuje, da kljub letošnjemu podaljšanju pogodbe zapusti krmilo članskega moštva. Sport trdi, da vodilni na stadionu Camp Nou glede naslednikov španskega trenerja omenjajo tudi ime Henryja, ki po neuspešni prvi trenerski epizodi na klopi AS Monaca zdaj vodi kanadski Montreal Impact.

'Pogled na lestvico je bil že kar malce žaljiv'

"Dober odnos z (športnim direktorjem Ericom, op. a.) Abidalom in ključnimi igralci slačilnice, s katerimi je skupaj igral, je poleg njegove dobre javne podobe, ki jo oddaja kot ambasador kluba, zgolj eden od argumentov, s katerim del uprave zagovarja njegov prihod na trenersko mesto kljub ne najboljši izkušnji v vlogi prvega trenerja pri Monacu," dodajaAS.

"Kot vsako leto pri Barci, ko je pogodbo zaključeval kdo od trenerjev (od Rijkaarda do Valverdeja in Martina, ko je prevzel vajeti iz rok Tita Vilanove, in tudi pri Luisu Enriqueju), se bo od januarja začelo veliko govoriti o prihodnosti Valverdeja. Stavnice zdaj niso naklonjene temu, da bo ostal, toda iz vrst uprave pa do same slačilnice vztrajajo pri tem, da se ne sme zmanjševati pomena njegovih uspehov, njegovega dobrega vodenja slačilnice in predvsem njegovih naslovov. Vsako leto je težje zmagovati z generacijo, ki ima na grbi že veliko let, njemu pa je to uspelo z veliko premočjo, pogled na lestvico je bil že kar malce žaljiv (prvi zasledovalec Atletico Madrid lani zaostal za 14, letos pa za 11 točk, op. a.). V tej sezoni se bo želel znebiti še bremena Lige prvakov,"so še zapisali.

MONTREAL

LESTVICA

PARI