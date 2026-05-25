Nogomet

Slaba uteha: zmaji na zadnji tekmi sezone predstavili podmladek

Ljubljana, 25. 05. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Maribor - Olimpija

Na domači tekmi proti Radomljam so v dresu ljubljanske Olimpije debitirali kar trije mladi nogometaši. Po Mateju Henjaku in Inasu Kukavici, ki sta prve prvoligaške minute vknjižila že pred tedni, so v 35. krogu slovenske prve lige priložnost dočakali še vezist Jan Jurgec, ki je tekmo začel v začetni enajsterici, ter napadalca Frano Mohorovičić in Fabian Lungu, ki sta v igro vstopila v nadaljevanju srečanja.

Poseben mejnik je dosegel Fabian Lungu, ki je pri rosnih 16 letih in 9 dneh postal najmlajši debitant Olimpije v 1. SNL. Perspektivni napadalec se je v mlajših selekcijah kluba izkazal z odličnim občutkom za gol in hitrostjo, že dlje časa pa redno trenira s člansko zasedbo in potrjuje svoj velik potencial.

Federico Bessone
FOTO: Luka Kotnik

"Kot sem že večkrat povedal, sem trener, ki rad vključuje mlade igralce. V naši ekipi do 19 let imamo veliko talentiranih fantov, ki z nami trenirajo že celo sezono oziroma od mojega prihoda. Nekatere smo vključili že v priprave pozimi. Morda bi jim lahko priložnost ponudil že prej, vendar so bile tekme zahtevne. Konec sezone je pravi trenutek, da se pokažejo. Zelo sem ponosen nanje, saj so trdo delali skozi celotno sezono. Na tokratni tekmi so v zaključku srečanja pokazali svoj potencial. Imeli smo tudi lepo priložnost za zadetek. To je zelo pomembno za prihodnost kluba," je za uradno klubsko speltrno stran po zadnji tekme sezone dejal trener Ljubljančanov Federico Bessone.

