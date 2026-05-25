Slaba uteha: zmaji na zadnji tekmi sezone predstavili podmladek

Poseben mejnik je dosegel Fabian Lungu , ki je pri rosnih 16 letih in 9 dneh postal najmlajši debitant Olimpije v 1. SNL. Perspektivni napadalec se je v mlajših selekcijah kluba izkazal z odličnim občutkom za gol in hitrostjo, že dlje časa pa redno trenira s člansko zasedbo in potrjuje svoj velik potencial.

"Kot sem že večkrat povedal, sem trener, ki rad vključuje mlade igralce. V naši ekipi do 19 let imamo veliko talentiranih fantov, ki z nami trenirajo že celo sezono oziroma od mojega prihoda. Nekatere smo vključili že v priprave pozimi. Morda bi jim lahko priložnost ponudil že prej, vendar so bile tekme zahtevne. Konec sezone je pravi trenutek, da se pokažejo. Zelo sem ponosen nanje, saj so trdo delali skozi celotno sezono. Na tokratni tekmi so v zaključku srečanja pokazali svoj potencial. Imeli smo tudi lepo priložnost za zadetek. To je zelo pomembno za prihodnost kluba," je za uradno klubsko speltrno stran po zadnji tekme sezone dejal trener Ljubljančanov Federico Bessone.