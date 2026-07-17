Slabe novice za Barcelono? 'Alvarez ne bo zapustil Atletica'

Prva se je za usluge Juliana Alvareza zanimala prav Barcelona, ki je v začetku junija rojiblancosom s svojimi različnimi medijskimi pritiski pošteno stopila na živec. "Barca je nespoštljiva. Mislijo, da lahko hodijo po nas, da smo šibki in neumni, v resnici pa svetu kažejo način obnašanja, ki jih definira. Lažejo nam, igralcu in medijem, lažejo tudi svojim navijačem. Vse poskušajo prepričati, da lahko sklenejo posel, v resnici pa tega niso zmožni," je takrat povedal izvršni direktor kluba Miguel Angel Gil Marin. Nato je prišla uradna ponudba Real Madrida v višini 150 milijonov evrov, ki so jo pri rojiblancosih hitro zavrnili. V drugi polovici meseca junija je o svoji prihodnosti spregovoril Alvarez in s svojimi besedami dvignil ogromno prahu: "Mislim, da je moj prestop najboljši scenarij za vse vpletene, želim si izpolniti svoje sanje."

Julian Alvarez FOTO: Profimedia

Med svetovnim prvenstvom, kjer je Alvarez z Argentino še vedno v igri za naslov prvaka, se je saga nekoliko umirila, zdaj pa se je ponovno oglasil prvi mož Atletico Madrida: "Naš položaj je jasen, to smo povedali tudi igralcu, njegovim zastopnikom in predsedniku Barcelone. Atletico je pravi klub zanj in on je pravi napadalec za Atletico." Marin se je v nadaljevanju dotaknil tudi predsednika blaugrane Joana Laporte: "Dobro ga poznam in verjamem, da za medije in navijače ves čas ustvarja cirkus. To me ne moti. Z njim imam dober osebni odnos. Govoril sem z njim in mu rekel, naj neha s pritiskom, ker Alvareza ne bomo prodali. A on v tem uživa, obožuje ta način odnosa z mediji in navijači, čeprav se dobro zaveda, da Alvarez v naslednji sezoni ne bo igral za Barcelono."

Julian Alvarez FOTO: AP