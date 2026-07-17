Slabe novice za Barcelono? 'Alvarez ne bo zapustil Atletica'

Prva se je za usluge Juliana Alvareza zanimala prav Barcelona, ki je v začetku junija rojiblancosom s svojimi različnimi medijskimi pritiski pošteno stopila na živec. "Barca je nespoštljiva. Mislijo, da lahko hodijo po nas, da smo šibki in neumni, v resnici pa svetu kažejo način obnašanja, ki jih definira. Lažejo nam, igralcu in medijem, lažejo tudi svojim navijačem. Vse poskušajo prepričati, da lahko sklenejo posel, v resnici pa tega niso zmožni," je takrat povedal izvršni direktor kluba Miguel Angel Gil Marin.
Nato je prišla uradna ponudba Real Madrida v višini 150 milijonov evrov, ki so jo pri rojiblancosih hitro zavrnili. V drugi polovici meseca junija je o svoji prihodnosti spregovoril Alvarez in s svojimi besedami dvignil ogromno prahu: "Mislim, da je moj prestop najboljši scenarij za vse vpletene, želim si izpolniti svoje sanje."
Med svetovnim prvenstvom, kjer je Alvarez z Argentino še vedno v igri za naslov prvaka, se je saga nekoliko umirila, zdaj pa se je ponovno oglasil prvi mož Atletico Madrida: "Naš položaj je jasen, to smo povedali tudi igralcu, njegovim zastopnikom in predsedniku Barcelone. Atletico je pravi klub zanj in on je pravi napadalec za Atletico."
Marin se je v nadaljevanju dotaknil tudi predsednika blaugrane Joana Laporte: "Dobro ga poznam in verjamem, da za medije in navijače ves čas ustvarja cirkus. To me ne moti. Z njim imam dober osebni odnos. Govoril sem z njim in mu rekel, naj neha s pritiskom, ker Alvareza ne bomo prodali. A on v tem uživa, obožuje ta način odnosa z mediji in navijači, čeprav se dobro zaveda, da Alvarez v naslednji sezoni ne bo igral za Barcelono."
26-letni napadalec, ki je v preteklosti igral za Manchester City in River Plate, letos na mundialu ni našel prave forme. Igral je na vseh sedmih tekmah Argentine, štirikrat je začel od prve minute, edinkrat pa se je v statistiko vpisal v podaljšku tekme proti Švici, ko je s fenomenalnim zadetkom za vodstvo z 2:1 Argentini tlakoval pot do polfinala.
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