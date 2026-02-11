Slabi rezultati usodni za Franka

Tottenham je namreč po 26 odigranih tekmah v premier league šele na 16. mestu z 29 osvojenimi točkami. Pet točk manj ima West Ham, ki je v coni izpada v drugi rang tekmovanja.

Londončani so že v prejšnji sezoni domače prvenstvo končali daleč od najboljših mest. Bili so 17., a si z zmago v evropski ligi proti Manchester Unitedu zagotovili nastop v ligi prvakov. Avstralski strateg Ange Postecoglou je kljub temu dobil nogo, klub pa je na njegovo mesto ustoličil Thomasa Franka, ki je pred tem deloval pri Brentfordu.