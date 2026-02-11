Slabi rezultati usodni za Franka

Tottenham je namreč po 26 odigranih tekmah v premier league šele na 16. mestu z 29 osvojenimi točkami. Pet točk manj ima West Ham, ki je v coni izpada v drugi rang tekmovanja.
Londončani so že v prejšnji sezoni domače prvenstvo končali daleč od najboljših mest. Bili so 17., a si z zmago v evropski ligi proti Manchester Unitedu zagotovili nastop v ligi prvakov. Avstralski strateg Ange Postecoglou je kljub temu dobil nogo, klub pa je na njegovo mesto ustoličil Thomasa Franka, ki je pred tem deloval pri Brentfordu.
S Frankom je ekipa dobro delovala v ligi prvakov in s petimi zmagami, dvema neodločenima izidoma in porazom končala na četrtem mestu ligaške faze. S tem se je neposredno uvrstila v osmino finala.
Dvainpetdesetletni Danec je trenersko pot začel v domovini, kjer je med letoma 2013 in 2016 vodil Bröndby. Kasneje je prevzel vlogo pomočnika trenerja pri Brentfordu, kot glavni trener pa je na klop tega kluba sedel oktobra 2018 in ga vodil do konca prejšnje sezone.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.