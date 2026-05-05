Cene vstopnic za 'el clasico' skočile v nebo: presegle vrtoglavih tisoč evrov

Pozornost svetovne nogometne javnosti bo v nedeljo zvečer usmerjena proti stadionu Camp Nouu, na katerem se bosta še zadnjič v letošnji sezoni udarila Barcelona in Real Madrid. Njun dvoboj bi že lahko prinesel slavje Kataloncev, saj bo blaugrana, če galaktikom ne uspe priti do maksimalnega izkupička, že zapečatila 29. naslov v španskem prvenstvu.

Da bi lahko bila tekma, ki že tako sama po sebi ponuja veliko, odločilna v boju, se pozna tudi na izjemnem zanimanju za vstopnice in posledično tudi vrtoglavo visokih cenah zanje.

Na uradni spletni strani katalonskega kluba se najcenejše vstopnice, ki so še na voljo, prodajajo za neverjetnih 1019 evrov, cene za najosnovnejše vstopnice na tribuni pa se dvigajo vse do 1249 evrov. Tudi na neuradnih spletnih straneh cene niso kaj dosti nižje, saj presegajo 700 evrov.