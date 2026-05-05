Nogomet

Cene vstopnic za 'el clasico' skočile v nebo: presegle vrtoglavih tisoč evrov

Barcelona, 05. 05. 2026 19.23 pred 56 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Ž.Ž.
Navijači Barcelone

Nedeljski obračun med večnima rivaloma Barcelono in Real Madridom tokrat ni le dvoboj dveh nogometnih velikanov, temveč bi lahko Katalonce že okronal za letošnje prvake španskega prvenstva. Tako ne preseneča, da je zanimanje za ogled tekme ogromno, v nebo pa so zrasle tudi cene vstopnic, ki znašajo več kot tisoč evrov.

Pozornost svetovne nogometne javnosti bo v nedeljo zvečer usmerjena proti stadionu Camp Nouu, na katerem se bosta še zadnjič v letošnji sezoni udarila Barcelona in Real Madrid. Njun dvoboj bi že lahko prinesel slavje Kataloncev, saj bo blaugrana, če galaktikom ne uspe priti do maksimalnega izkupička, že zapečatila 29. naslov v španskem prvenstvu.

FOTO: Profimedia

Da bi lahko bila tekma, ki že tako sama po sebi ponuja veliko, odločilna v boju, se pozna tudi na izjemnem zanimanju za vstopnice in posledično tudi vrtoglavo visokih cenah zanje.

Na uradni spletni strani katalonskega kluba se najcenejše vstopnice, ki so še na voljo, prodajajo za neverjetnih 1019 evrov, cene za najosnovnejše vstopnice na tribuni pa se dvigajo vse do 1249 evrov. Tudi na neuradnih spletnih straneh cene niso kaj dosti nižje, saj presegajo 700 evrov.

FOTO: FC Barcelona

Še precej več pa bodo morali odšteti tisti, ki si bodo tekmo želeli ogledati iz ene od VIP lož. Cena za osnovni paket VIP trenutno znaša 2500 evrov, tisti, ki jim denarja ne manjka, pa bodo lahko el clasico spremljali bodisi iz predsedniške lože za 10.000 evrov ali iz cone igralcev za vrtoglavih 12.500 evrov.

Barcelona ima sicer štiri kroge pred koncem 11 točk prednosti pred madridskim Realom, za 29. špansko krono jim tako zadostuje že neodločen izid.

la liga el clasico barcelona real madrid vstopnice

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

štrekeljc
05. 05. 2026 20.05
Eden od načinov, kako obdavčiti neumnost.
0 0
manucao
05. 05. 2026 19.41
Barcelona je v finančnih škripcih toda s tako potezo se situacija nikakor ne bo rešila.Take zadeve v Nemčiji ali Angliji se ne morejo zgodit.
0 0
antimilan
05. 05. 2026 19.33
najslabši el clasico v moderni zgodovini pa 1000 evrov karte res bolano
+1
1 0
