Sladek remi za River: Na La Bomboneri štirje goli, a brez zmagovalca

Vse oči nogometnih navdušencev so bile tokrat uprte v argentinski prestolnico Buenos Aires, kjer sta se prvič v zgodovini finalnih tekem prestižnega pokala Libertadores (južnoameriške različice Lige prvakov, op.p.), pomerila najuspešnejša in najtrofejnejša argentinska kluba vseh časov, Boca Juniors in River Plate. Tekma med večnima rivala iz Argentine bi morala biti odigrana že v soboto, a je bila zaradi močnega deževja prestavljena na nedeljo. Mitski stadion La Bombonera pa je gostil prvo iz med dveh finalnih tekem, kjer pa za razliko od evropskih tekem, ne uporabljajo pravila gola v gosteh.

Tekmo pred razprodanimi tribunami La Bombonere so bolje začeli gostje, ki so prvič zapretili v šesti minuti, ko je s prostega strela poskusil Lucas Pratto, a se je z obrambo izkazal domači čuvaj mreže Augustin Rossi. Rossi je bil znova na preizkušnji deset minut kasneje, ko je proti njegovim vratom nevarno z glavo sprožil Rafael Borre. Vratar Boce pa se je izkazal z instinktivno obrambo, potem ko je žogo s konicami prstov odbil v kot. V 34. minuti pa so domačini povedli. Čeprav niso bili pretirano nevarni, saj so na priložnost čakali po protinapadih, je za vodstvo Boce zadel Romano Abila, ki je s spektakularnim strelom s strani, žogo poslal visoko pod prečko in za hrbet nemočnega Franca Armanija. A veselje domačih igralcev in navijačev je trajalo vsega dobro minuto, ko je na rezultatu pisalo 1:1. Lucas Pratto je bil tokrat bolj natančen kot v šesti minuti in je za hrbet Rossija pospravil odbitek. River je bil še naprej boljši in domači vratar Rossi je bil vnovič na delu v 39. minuti, ko se je izkazal z novo obrambo po strelu Gonzala Martineza. Kljub slabši igri, pa so domači nogometaši na odmor odšli s prednostjo. V prvi minuti sodnikovega dodatka v prvem polčasu je namreč še drugi gol an tekmi za Boco dosegel Dario Benedetto. Po prostem strelu in podaji Sebastiana Canase je odlično znašel v kazenskem prostoru gostov, se otresel čuvaja in nato z glavo, čeprav je bil s hrbtom obrnjen proti golu, žogo poslal v mrežo in znova v delirij poslal domače navijače. Boca je tako an odmor odšla s prednostjo 2:1.