Sladke skrbi za navijače Arsenala: Mudrik si želi na Emirates

Mikel Arteta je že večkrat poudarjal, da bodo pri Arsenalu kupovali samo nogometaše, ki bi predstavljali dodano vrednost. Mihajlo Mudrik zagotovo sodi v to kategorijo.

Ravno med ponedeljkovo tekmo med Arsenalom in West Hamom, ki so jo domači relativno zanesljivo dobili, čeprav so po prvem polčasu zaostajali z 0:1, je priznani novinar Fabrizio Romano v svet poslal novico, ki je zagotovo razveselila slehernega privrženca topničarjev.

Arsenal je Šahtarju iz Donecka poslal prvo uradno ponudbo za Mihajla Mudrika. V severnem Londonu za zdaj ponujajo 40 milijonov evrov plus 20 milijonov v obliki morebitnih bonusov, kar pa je bistveno manj, kot si želijo vodilni pri ukrajinskem velikanu, ki naj bi bojda zahtevali celo okroglih sto milijonov. Kot poroča Romano, se bodo pri Šahtarju v kratkem sestali z Mudrikovim zastopnikom, želja 21-letnega krilnega nogometaša pa je jasna – kariero bi rad nadaljeval prav na Emiratesu.