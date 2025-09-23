Slavic bo skušal črno-bele s Fazanerije vrniti na pota stare slave

Uradna murskosoboška spletna stran sporoča, da je v Fazaneriji nov trener. " Darjan Slavic je bil v preteklosti že član strokovnega štaba Mure, kjer je opravljal vlogo pomočnika trenerja, v sezoni 2023/24 pa je po odhodu Dejana Grabića začasno opravljal vlogo glavnega trenerja. Muro je takrat vodil na štirih tekmah in ob tem dosegel dve zmagi ter doživel dva poraza ," piše na uradni spletni strani nekdanjih slovenskih prvakov.

Slavic je, kot poroča spletna stran, otrok Mure, ki je že v mlajših selekcijah igral za "čarno-bejle", z mladinci pa je v sezoni 1999/2000 osvojil tudi naslov državnih prvakov. Za Muro je v članski konkurenci v različnih obdobjih zbral 117 nastopov in ob tem dosegel sedemnajst zadetkov, ponosno pa je nosil tudi kapetanski trak "čarno-bejlih".

V Muri je pred tem deloval tudi v mlajših selekcijah kluba, v članskem nogometu pa je nazadnje uspešno vodil Radomlje, s katerimi se je sporazumno razšel junija letos. "Zdaj je napočil čas, da se vrne domov," pišejo v klubskem sporočilu za javnost. "Ko pokliče Mura, ne moreš reči ne. Ne bom skrival, da sem si sam pri sebi vedno želel, da bi nekoč postal trener članske ekipe kluba, ki ima tako pomembno vlogo v mojem življenju. Zato po klicu s strani kluba nisem dolgo razmišljal. Mislim, da ima Mura dobro ekipo, povsem jasna mi je strategija kluba, ki se sklada tudi z mojim načinom razmišljanja. Veselim se novega izziva in verjamem, da bomo že z današnjim dnem začeli stvari premikati na bolje. Pomembno je, da vsi, tako klub kot navijači, stopimo skupaj in naredimo korak v pozitivni smeri," je na inavguraciji dejal Slavic.