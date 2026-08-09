Od evforije do agonije: slavil gol, padel v tunel in končal v bolečinah – nato izvedel še najhujšo novico

Nogometaš Coritibe Jacy Maranhao Oliveira je poskrbel za enega najbolj nenavadnih prizorov sezone. Med proslavljanjem zadetka na tekmi proti Chapecoense je preskočil oglasne panoje za golom, pri tem pa padel v tunel, ki vodi do slačilnic ter se poškodoval. Kot da to ne bi bilo dovolj, je bil njegov zadetek pozneje razveljavljen zaradi prepovedanega položaja.

V 22. krogu brazilskega pokalnega prvenstva je Coritiba gostila Chapecoense in prvi polčas dobila z 2:0.