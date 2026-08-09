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Nogomet

Od evforije do agonije: slavil gol, padel v tunel in končal v bolečinah – nato izvedel še najhujšo novico

Rio de Janeiro, 09. 08. 2026 14.45 pred enim dnevom 1 min branja 2

Avtor:
M.J.
Jacy Maranhao Oliveira

Nogometaš ekipe Coritiba Foot Ball Club Jacy Maranhao Oliveira je na pokalni tekmi brazilskega prvenstva proti Chapecoensuju dosegel zadetek, nato pa pri proslavljanju nesrečno "skočil" v tunel za vhod v slačilnice za reklamnimi panoji, bil zaradi udarca poškodovan in za povrh videl, da so gol kasneje razveljavili zaradi prepovedanega položaja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nogometaš Coritibe Jacy Maranhao Oliveira je poskrbel za enega najbolj nenavadnih prizorov sezone. Med proslavljanjem zadetka na tekmi proti Chapecoense je preskočil oglasne panoje za golom, pri tem pa padel v tunel, ki vodi do slačilnic ter se poškodoval. Kot da to ne bi bilo dovolj, je bil njegov zadetek pozneje razveljavljen zaradi prepovedanega položaja.

V 22. krogu brazilskega pokalnega prvenstva je Coritiba gostila Chapecoense in prvi polčas dobila z 2:0.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na začetku drugega dela je Jacy Maranhao dosegel gol za "navidezno" vodstvo s 3:0. V navdušenju po zadetku je stekel proti tribunam, preskočil oglasne panoje za vrati, nato pa nesrečno padel v tunel, ki vodi proti slačilnicam.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po neljubem incidentu je moral zaradi poškodbe zapustiti igrišče, težav pa s tem še ni bilo konec. Po pregledu posnetka je sodniška ekipa ugotovila, da je bil ob akciji v prepovedanem položaju, zato zadetek ni bil priznan.

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Tako je Jacy Maranhao v le nekaj trenutkih doživel popoln preobrat: od evforije ob doseženem golu do poškodbe in razočaranja, ko je izvedel, da njegov zadetek sploh ne bo vpisan med strelce.

Razlagalnik

Prepovedan položaj je pravilo v nogometu, katerega namen je preprečiti napadalcem, da bi čakali na žogo tik pred nasprotnikovimi vrati. Igralec je v prepovedanem položaju, če je v trenutku, ko mu soigralec poda žogo, bližje nasprotnikovi golovi črti kot žoga in predzadnji branilec. Če se igralec v tem položaju vključi v igro ali pridobi prednost, sodnik prekine igro in dosodi prosti strel za nasprotno ekipo.

VAR (Video Assistant Referee) je tehnološki sistem pomoči sodnikom, ki omogoča pregled ključnih trenutkov tekme s pomočjo videoposnetkov. Skupina sodnikov v posebni sobi spremlja tekmo preko več kamer in v primeru jasnih napak, kot so prepovedani položaji, prekrški ali igranje z roko, obvesti glavnega sodnika na igrišču, da si ogleda posnetek in sprejme končno odločitev.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI2

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Komentator aligator
09. 08. 2026 18.19
Junak podzemlja
Odgovori
+1
1 0
Amor Fati
09. 08. 2026 15.17
Vem za nekoga, ki je skušal impresionirati eno zensko z dolgim skokom v morje. Še preden je sploh skočil, sploh ni preveril kam bo skočil, oziroma, na kaj bo skočil. K sreči si je zlomil samo nogo. Zenske vseeno ni dobil.
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