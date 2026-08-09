Od evforije do agonije: slavil gol, padel v tunel in končal v bolečinah – nato izvedel še najhujšo novico

Nogometaš Coritibe Jacy Maranhao Oliveira je poskrbel za enega najbolj nenavadnih prizorov sezone. Med proslavljanjem zadetka na tekmi proti Chapecoense je preskočil oglasne panoje za golom, pri tem pa padel v tunel, ki vodi do slačilnic ter se poškodoval. Kot da to ne bi bilo dovolj, je bil njegov zadetek pozneje razveljavljen zaradi prepovedanega položaja.
V 22. krogu brazilskega pokalnega prvenstva je Coritiba gostila Chapecoense in prvi polčas dobila z 2:0.
Na začetku drugega dela je Jacy Maranhao dosegel gol za "navidezno" vodstvo s 3:0. V navdušenju po zadetku je stekel proti tribunam, preskočil oglasne panoje za vrati, nato pa nesrečno padel v tunel, ki vodi proti slačilnicam.
Po neljubem incidentu je moral zaradi poškodbe zapustiti igrišče, težav pa s tem še ni bilo konec. Po pregledu posnetka je sodniška ekipa ugotovila, da je bil ob akciji v prepovedanem položaju, zato zadetek ni bil priznan.
Tako je Jacy Maranhao v le nekaj trenutkih doživel popoln preobrat: od evforije ob doseženem golu do poškodbe in razočaranja, ko je izvedel, da njegov zadetek sploh ne bo vpisan med strelce.
Prepovedan položaj je pravilo v nogometu, katerega namen je preprečiti napadalcem, da bi čakali na žogo tik pred nasprotnikovimi vrati. Igralec je v prepovedanem položaju, če je v trenutku, ko mu soigralec poda žogo, bližje nasprotnikovi golovi črti kot žoga in predzadnji branilec. Če se igralec v tem položaju vključi v igro ali pridobi prednost, sodnik prekine igro in dosodi prosti strel za nasprotno ekipo.
VAR (Video Assistant Referee) je tehnološki sistem pomoči sodnikom, ki omogoča pregled ključnih trenutkov tekme s pomočjo videoposnetkov. Skupina sodnikov v posebni sobi spremlja tekmo preko več kamer in v primeru jasnih napak, kot so prepovedani položaji, prekrški ali igranje z roko, obvesti glavnega sodnika na igrišču, da si ogleda posnetek in sprejme končno odločitev.
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