Slaviša Stojanović prevzel vodenje bosanskega kluba

Željezničar trenutno v bosanskem prvenstvu zaseda peto mesto, po 19 krogih pa je zbral 25 točk. Na vrhu sta prepričljiva Borac in Zrinjski, ki sta osvojila 43 oziroma 40 točk. V zgodovini je sarajevski klub šestkrat postal bosanski državni prvak, osvojil pa je tudi jugoslovansko prvenstvo v sezoni 1971/72.

Šestinpetdesetletni Slaviša Stojanović je v karieri vodil slovensko (2011–2012) in latvijsko reprezentanco (2019–2020), v klubskem nogometu pa je bil ob Kopru v domovini še trener Domžal, Celja, Slovana in Ivančne Gorice. Z Domžalami je bil dvakrat tudi državni prvak.