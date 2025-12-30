Naslovnica
Slaviša Stojanović prevzel vodenje bosanskega kluba

Sarajevo, 30. 12. 2025 12.51 pred 11 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA
Slaviša Stojanović

Slovenski nogometni strokovnjak Slaviša Stojanović je novi trener sarajevskega Željezničarja, je bosanski klub v ponedeljek zvečer sporočil na spletni strani po zasedanju novoimenovanega upravnega odbora. Stojanović je nazadnje vodil Koper, od katerega se je poslovil oktobra po seriji slabših izidov v jesenskem delu Prve lige Telemach.

Željezničar trenutno v bosanskem prvenstvu zaseda peto mesto, po 19 krogih pa je zbral 25 točk. Na vrhu sta prepričljiva Borac in Zrinjski, ki sta osvojila 43 oziroma 40 točk. V zgodovini je sarajevski klub šestkrat postal bosanski državni prvak, osvojil pa je tudi jugoslovansko prvenstvo v sezoni 1971/72.

Šestinpetdesetletni Slaviša Stojanović je v karieri vodil slovensko (2011–2012) in latvijsko reprezentanco (2019–2020), v klubskem nogometu pa je bil ob Kopru v domovini še trener Domžal, Celja, Slovana in Ivančne Gorice. Z Domžalami je bil dvakrat tudi državni prvak.

V tujini je vodil srbsko Crveno zvezdo, s katero je osvojil naslov srbskega prvaka, belgijski Lierse, latvijsko Rigo ter v dveh obdobjih bolgarski Levski, nazadnje je tam deloval tudi pred prihodom v Koper. Na Kitajskem je leta 2016 za nekaj mesecev sedel na klopi Changchun Yataia.

Preberi še Smeli načrti v legendarnem Željezničarju: novi trener bo Slaviša Stojanović

Stojanović je Koper po prevzemu sredi marca letos vodil na 29 tekmah ter zabeležil 15 zmag ter po sedem porazov in neodločenih izidov. Koper je prav proti novemu delodajalcu poleti vodil tudi do zmage v prvem krogu kvalifikacij konferenčne lige.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Drago 123
30. 12. 2025 14.16
Dober trener boljši od zeljkoviča in preverjen želim mu veliko uspehov na trenerski poti
Odgovori
0 0
Puško v koruzo
30. 12. 2025 13.30
Predlagam, da Radenko Mijatović prevzame Slovensko reprezentanco, da bomo imeli slovenskega trenerja 😂 itak na zvezi nima dosti dela in afne gunca.
Odgovori
0 0
bibaleze
