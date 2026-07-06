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Nogomet

Slavje Angležev terjalo hud davek: bizarna poškodba Hendersona

Ciudad de Mexico, 06. 07. 2026 08.39 pred 45 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A.V. STA
Jordan Henderson

Angleški nogometaš Jordan Henderson si je ob slavju po tekmi osmine finala nogometnega SP proti Mehiki (3:2) v Ciudad de Mexicu težje poškodoval zapestje, so sporočili iz tabora angleške reprezentance.

"Poškodba je na žalost težka in da zdaj ni z nami, enostavno ne sodi k slavju ob tem večeru," je po tekmi dejal Thomas Tuchel, ki čaka, da se bo 36-letni Jordan Henderson vrnil iz bolnišnice.

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Angleški nogometaši in vodstvo reprezentance so ob slavju po zmagi na stadionu Aztekov kar naenkrat oblikovali krog. Slavje je zmotil padec Hendersona, ki je očitno padel preko panoja na robu igrišča in zdravstveno osebje ga je nato na nosilih odneslo v slačilnice pod stadionom.

"Jordan je malo padel. Mislim, da mu gre dobro, ima pa nekaj z roko," je bil prvi odziv kapetana Anglije Harryja Kanea za BBC in upati je, da gre res za lažjo poškodbo ter da bo Henderson za četrtfinale z Norveško spet nared.

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KOMENTARJI2

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Samo.Jst
06. 07. 2026 09.43
Če bi bil drikač MotoGP, bi ga spokali v kliniko na operacijo in v par tednih bi bil že na dirki.
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0 0
cirenij
06. 07. 2026 09.30
Zakaj je pa zeleni vedno zabetoniran?
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