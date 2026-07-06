Slavje Angležev terjalo hud davek: bizarna poškodba Hendersona

"Poškodba je na žalost težka in da zdaj ni z nami, enostavno ne sodi k slavju ob tem večeru," je po tekmi dejal Thomas Tuchel , ki čaka, da se bo 36-letni Jordan Henderson vrnil iz bolnišnice.

Angleški nogometaši in vodstvo reprezentance so ob slavju po zmagi na stadionu Aztekov kar naenkrat oblikovali krog. Slavje je zmotil padec Hendersona, ki je očitno padel preko panoja na robu igrišča in zdravstveno osebje ga je nato na nosilih odneslo v slačilnice pod stadionom.

"Jordan je malo padel. Mislim, da mu gre dobro, ima pa nekaj z roko," je bil prvi odziv kapetana Anglije Harryja Kanea za BBC in upati je, da gre res za lažjo poškodbo ter da bo Henderson za četrtfinale z Norveško spet nared.