Norija v Parizu: ulice zavzeli navijači, ni manjkalo niti izgredov

Mesto ljubezni si je po koncu finalne tekme med PSG-jem in Interjem nadelo prav posebno preobleko. Navijaška evforija je preplavila ulice, Pariz si je oddahnil, lovorika Lige prvakov je končno našla prostor v njihovem mestu. V trenutku, ko je sodnikov žvižg v Münchnu naznanil konec tekme, je pariško nebo preplavila spektakularna kulisa, medtem ko je Eifflov stolp nekaj kilometrov stran zasijal v barvah francoske prestolnice. Rajali in slavili so še dolgo v noč.

Toda brez incidentov tudi tokrat ni šlo. Večina navijačev je zmago proslavljala mirno, a v bližini Elizejskih poljan in stadiona Park princev je prišlo do izgredov. Policija je aretirala skoraj 300 ljudi, večinoma zaradi posedovanja pirotehnike in povzročanja neredov. Množico, ki je dosegla Slavolok zmage, je morala policija razgnati z vodnim topom. Spontana evforija se je torej sprevrgla v spopade med huligani in policijo. Goreli so tudi avtomobili, izropane so bile trgovine. Dve osebi sta žal izgubili življenje.