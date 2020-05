Vinčić se brani: Šlo je za čisto naključje, želim si miru in spoštovanja

Slavko Vinčić je v pogovoru za 24UR povedal, da se s poslovnimi partnerji ni zavedal, kaj vse se dogaja na ranču v Suvem polju. Po raciji policistov, ki so sodelovali tudi s slovenskimi in hrvaškimi kolegi, je sledilo tudi zaslišanje, po katerem se je 40-letni Mariborčan v poznih večernih urah vrnil v domovino.

"Čisto po naključju sem se znašel na ranču, kjer je bilo kar nekaj ljudi, približno štirideset, ki jih nisem poznal. Prvič sem jih videl v življenju. S svojo družbo smo sedeli pri svoji družbi, nekaj pojedli, nekaj popili, nakar je prišla policija in zgodilo se je, kar se je zgodilo. Z osebami, ki so bile kasneje pridržane, nisem in tudi nimam nobene povezave, saj sem jih videl prvič v življenju. Kasneje smo bili zaslišani kot priče, ker pa osumljenih nismo poznali, so nas spustili domov, kamor sem prispel danes ponoči. Če temu ne bi bilo tako, najbrž ne bi bil danes tukaj, kajne, in bi se zgodba zame drugače razvijala."

"Zraven tega, da sem nogometni sodnik, imam že vrsto let svoje podjetje," je za našo televizijo dejal Vinčić. "Bil sem na službeni poti v Bosni in Hercegovini, kjer sem se udeležil poslovnega sestanka s svojimi poslovnimi partnerji in se po tem sestanku tudi odzval povabilu, ki je, kot se je izkazalo, bila moja največja napaka v življenju in jo tudi obžalujem," je nadaljeval.

Zaslišani le kot priče

Povedal je še, da ni v postopku: "Bili smo zaslišani čisto kot priče dogodka. Povprašali so nas, če poznamo te določene osumljence, ko so ugotovili, da nimamo nobene povezave z njimi, so nam rekli, da lahko odidemo domov in takoj smo tudi odšli."

Bosansko-hercegovski mediji so hitro postregli s pikantnimi podrobnostmi: na ranču naj bi bilo prisotnih več znanih obrazov srbske oziroma bosansko-hercegovske estrade, policisti pa so zasegli tudi veliko količino prepovedanih substanc in strelnega orožja.

'Zelo grozen občutek'

"Teh stvari sploh nisem opazil, razen kasneje, ko so se ljudje, kako se temu reče ... Ko so jih pridržali, smo videli, da gre pač za neke ljudi, ki pač ne spadajo v neko to okolje,"je o drogah in strelnem orožju povedal Vinčić. "Zelo grozen občutek, prišlo je veliko število policajev, v bistvu se je opravila racija, pregledali so vsakega posebej na tem ranču. Saj pravim, bilo je ogromno ljudi, v bistvu ne kot neka skupina, mi smo bili čisto za sebe, nismo imeli nobene povezave z drugimi, nato so nas posamično odpeljali tja na zaslišanje. Ko so ugotovili, da mi in moji partnerji nimamo nobene zveze s temi osumljenimi, smo lahko odšli domov."

Sklenil je z besedami: "Jaz bi s to izjavo v bistvu zaključil. V bistvu si želim v tem trenutku najbolj nekega mira in spoštovanja moje zasebnosti. To je to."

Več informacij sledi v večerni informativni oddaji 24UR.