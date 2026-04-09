Nogomet

Slavko Vinčić med elito sodnikov na nogometnem SP

Zürich, 09. 04. 2026 18.53 pred 39 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
Slavko Vinčić

Mednarodna nogometna zveza Fifa je danes objavila seznam 52 glavnih sodnikov, ki bodo delili pravico na tekmah letošnjega svetovnega prvenstva med 11. junijem in 19. julijem v ZDA, Kanadi in Mehiki. Na seznamu je tudi slovenski sodnik Slavko Vinčić ter njegova pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič.

Fifa je za SP izbrala 52 glavnih sodnikov, 88 pomočnikov sodnika in 30 video sodnikov iz vseh šestih celinskih konfederacij in 50 nacionalnih zvez, je v izjavi sporočila krovna zveza. Izbirni postopek sodnikov, ki je trajal tri leta, je temeljil na kakovosti in doslednosti na tekmah najvišje ravni, je še zapisala Fifa.

"Izbrani sodniki so najboljši na svetu. Izhajajo iz širšega kroga sodnikov, ki smo jih spremljali v zadnjih treh letih. Udeležili so se seminarjev in sodili na turnirjih pod okriljem Fife. Poleg tega so njihove predstave na domačih in mednarodnih tekmah redno ocenjevane," je dejal vodja sodniške službe in predsednik sodniške komisije pri Fifi Pierluigi Collina.

Pierluigi Collina
FOTO: AP

Nekdanji italijanski sodnik je dodal, da bodo izbrani sodniki v prihodnje prejemali Fifino podporo kondicijskih trenerjev in zdravstvenega osebja, vključno s fizioterapevti in strokovnjaki za duševno zdravje.

Gre za največjo sodniško ekipo doslej, saj bo po navedbah Colline na letošnjem SP skupno sodelovalo 41 sodnikov več kot na zadnjem mundialu leta 2022 v Katarju. Sodniki bodo na prvenstvu vsak dan trenirali, na treningih bodo sodelovali tudi lokalni igralci.

Slavko Vinčić
FOTO: AP

Znova bo sodnikom v pomoč tudi tehnologija, med drugim tehnologija na golovi črti, izboljšana različica polavtomatske tehnologije za preverjanje prepovedanega položaja in VAR. Prvič v zgodovini SP pa bodo lahko navijači po zaslugi novih tehnologij dogajanje na tekmi spremljali tudi iz sodnikove perspektive.

Sodniki bodo med SP nameščeni v Miamiju, kjer se bodo 31. maja tudi zbrali na desetdnevnem pripravljalnem seminarju pred prvenstvom. Video sodniki se bodo po tem preselili v Dallas.

Pred desetimi leti angleški prvaki, danes jim grozi izpad v tretjo ligo

Najtemnejše poglavje Realovega kapetana, ki izgublja bitko za minute?

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

3320.
09. 04. 2026 19.33
Mojster obvlada, v prvih 5 minutah vzpostavi avtoriteto in jo drži do konca, lahko smo ponosni.
bibaleze
Portal
Petletni sin Maje Šuput začenja glasbeno kariero
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Herojski policisti pomagali družini v stiski
Herojski policisti pomagali družini v stiski
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
zadovoljna
Portal
Kavbojke v tem odtenku bomo nosile letošnjo pomlad
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Kožna bolezen, ki najpogosteje prizadene ženske nad 35. letom starosti
Kožna bolezen, ki najpogosteje prizadene ženske nad 35. letom starosti
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
vizita
Portal
Znanstveniki so odkrili količino kave, ki občutno zmanjša stres, rezultat vas bo presenetil
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
cekin
Portal
Ta evropska destinacija beleži kar 236-odstotno rast zanimanja turistov
Družina znižala življenjske stroške za kar 75 odstotkov
Družina znižala življenjske stroške za kar 75 odstotkov
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
moskisvet
Portal
Odločeno: Ženska, odgovorna za smrt zvezdnika, dobila 15 let zapora
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Smrt igralca iz Igre prestolov: umrl pri 35 letih zaradi redke bolezni
Smrt igralca iz Igre prestolov: umrl pri 35 letih zaradi redke bolezni
Obstaja povezava med izbiro avtomobila in inteligenco? Raziskave razkrivajo zanimive rezultate
Obstaja povezava med izbiro avtomobila in inteligenco? Raziskave razkrivajo zanimive rezultate
dominvrt
Portal
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Presenečenje na priljubljeni pohodniški poti: Kako se je noj znašel na Nanosu?
Presenečenje na priljubljeni pohodniški poti: Kako se je noj znašel na Nanosu?
Talno ogrevanje ali radiatorji: kaj je boljše za vaš dom? Strokovni nasveti Bojana Žlebnika
Talno ogrevanje ali radiatorji: kaj je boljše za vaš dom? Strokovni nasveti Bojana Žlebnika
okusno
Portal
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Manj kot 5 minut za omako, ki se poda k skoraj vsaki jedi
Manj kot 5 minut za omako, ki se poda k skoraj vsaki jedi
Črna redkev v kuhinji: izvrstni recepti za vsakodnevne jedi
Črna redkev v kuhinji: izvrstni recepti za vsakodnevne jedi
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
voyo
Portal
Sanjski moški
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Kmetija
Kmetija
Komar
Komar
