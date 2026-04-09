Slavko Vinčić med elito sodnikov na nogometnem SP

Fifa je za SP izbrala 52 glavnih sodnikov, 88 pomočnikov sodnika in 30 video sodnikov iz vseh šestih celinskih konfederacij in 50 nacionalnih zvez, je v izjavi sporočila krovna zveza. Izbirni postopek sodnikov, ki je trajal tri leta, je temeljil na kakovosti in doslednosti na tekmah najvišje ravni, je še zapisala Fifa. "Izbrani sodniki so najboljši na svetu. Izhajajo iz širšega kroga sodnikov, ki smo jih spremljali v zadnjih treh letih. Udeležili so se seminarjev in sodili na turnirjih pod okriljem Fife. Poleg tega so njihove predstave na domačih in mednarodnih tekmah redno ocenjevane," je dejal vodja sodniške službe in predsednik sodniške komisije pri Fifi Pierluigi Collina.

Nekdanji italijanski sodnik je dodal, da bodo izbrani sodniki v prihodnje prejemali Fifino podporo kondicijskih trenerjev in zdravstvenega osebja, vključno s fizioterapevti in strokovnjaki za duševno zdravje. Gre za največjo sodniško ekipo doslej, saj bo po navedbah Colline na letošnjem SP skupno sodelovalo 41 sodnikov več kot na zadnjem mundialu leta 2022 v Katarju. Sodniki bodo na prvenstvu vsak dan trenirali, na treningih bodo sodelovali tudi lokalni igralci.

