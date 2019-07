Slavni Brazilec pred bankrotom

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je bil zgled mnogim drugim velikanom nogometne igre. Umirjen in obenem psihično stabilen v najkočljivejših trenutkih tako na kot zunaj nogometnih zelenic je bil Cafusinonim za idealnega kapetana brazilske nogometne izbrane vrste, ki ji pred dobrima dvema desetletjema ni bilo para.



Čeprav je v uspešni dolgoletni karieri zaslužil dovolj za vsaj še tri naslednje generacije, se je zaradi napačnih poslovnih odločitev po zaključku aktivne športne poti znašel na pragu bankrota. Brazilski dnevni časnik Folha de Sao Paulo tako poroča, da je pristojno sodišče za finančne zadeve zaplenilo številne nepremičnine, ki so v lasti nekoč izjemnega desnega bočnega branilca italijanskih velikanov Rome in AC Milana. Zaradi nezmožnosti odplačevanja dolgov in posojil podjetja Capi Penta International Player, ki ga je Cafu skupaj s soprogo Regino ustanovil leta 2004, so se finančne obveznosti tega 49-letnika povzpele že na približno šest milijonov ameriških dolarjev.