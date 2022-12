Sledi tridnevno žalovanje, pogreb po novem letu

Krsta Edsona Arantesa do Nascimenta Peleja bo stala sredi igrišča 36 ur pred pogrebom, kjer se bodo lahko Peleju še zadnjič poklonili. Pogreb bo 3. januarja.

Brazilski mediji poročajo, da so vodstvo Santosa in mestne oblasti začele s pripravami na pogreb že nekaj mesecev pred smrtjo, ko so zdravniki sporočili veliko poslabšanje njegovega zdravstvenega stanja. Pripravili so podobne protokole, kot so bili ob smrti britanske kraljice Elizabete.

Po zadnjem slovesu na stadionu bo konvoj s krsto v spremstvu policije peljal po ulicah pristaniškega Santosa. Šel bo tudi mimo hiše, ki je še vedno v lasti Pelejeve matere Celeste Arantes, ki je dopolnila 100 let.

V torek, 3. januarja, bodo v večnemu počitku Peleja položili na pokopališču Memorial Necropole Ecumenica, kjer so pokopani tudi njegovi sorodniki in prijatelji. Sodelovali bodo le ožji družinski člani in prijatelji, saj bo zaprt za javnost. Pele je po poročanju medijev to pokopališče izbral že pred desetletjem, ker ni podoben običajnemu pokopališču.