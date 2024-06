Šli smo povsod, spoznali dekleta in žene

Pod Triglavom srce bije enotno, srce bije za Slovenijo. Mi pa smo se raztepli tudi na vse konce Evrope, kjer so nam naši nogometaši odprli vrata svojih domov, predstavili dekleta in žene, naraščaj in hišne ljubljenčke. Z nami so igrali karte in bilijard, nas posedli v svoje avtomobile. To so storili zaradi vas, naših gledalcev in navijačev, ki jih boste vsak hip začeli bodriti na njihovi poti po nemških zelenicah, s katero bodo v času Eura 2024 znova zedinili slovensko kolektivno narodno zavest in spisali novo poglavje zgodovine športnega romanja.