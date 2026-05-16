Slika 16-letnega vratarja Angole obkrožila svet

Najnovejši tak primer prihaja iz Afrike, kjer je uradno 16-letni vratar angolske nogometne reprezentance do 17 let, Gelson Dala, na obračunu z reprezentanco Malija na afriškem pokalu narodov U17 prejel nagrado za igralca tekme.
Afriška nogometna zveza je objavila njegovo fotografijo z nagrado v roki, ljubitelji nogometa po vsem svetu pa so hitro podvomili o njegovi starosti. V dobi umetne inteligence je namreč mogoče za oceno starosti uporabiti številna orodja, ki analizirajo fotografijo in podajo svoje "mnenje".
