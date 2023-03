Slimani junak zmage Anderlechta proti Villarealu

Laziu na gostovanju pri nizozemskem AZ Alkmaarju ni uspelo popraviti spodrsljaja s prve tekme v Rimu. Tudi tokrat so Nizozemci zmagali z 2:1. Italijani so z golom Felipeja Andersona povedli, Jesper Karlsson in Vangelis Pavlidis sta poskrbela za preobrat.

Nica je proti Šerifu iz Tiraspola dobila že prvo tekmo v gosteh, minimalno zmago pa je potrdila doma. Tokrat je zmagala s 3:1. Težkega dela ni imel niti West Ham, ki je že iz Larnake prišel s prednostjo, v Londonu pa je zmagal s 4:0, potem ko je od 44. minute igral z igralcem več. Dva gola je dosegel Jarrod Bowen, po enega pa Gianluca Scamacca ter Divin Mubama.

Na prvih treh tekmah osmine finala so si napredovanje zagotovili Lech Poznanj, Fiorentina in Basel, slednji šele po enajstmetrovkah. Lech, ki je že na prvi tekmi zmagal z 2:0, je dosegel še eno visoko zmago proti Djurgardensu. Najprej je za zanesljivo napredovanje poskrbel Filip Marchwinski, v sodnikovem dodatku pa sta zadela še Kvika Kvekveskiri in Michal Skoraš za končnih 5:0 v seštevku obeh tekem.