Zapravljivost ne pride v poštev, Angleži bodo ponudili zelo malo

Tekme skupinskega dela si na evropskem prvenstvu do 21 let sledijo na tri dni. Časa za počitek je malo, še manj je časa za objokovanje zapravljenih priložnosti. Slovenija si jih je proti Nemčiji priigrala precej, a izkoristila ni nobene. To se bo moralo proti Angliji nujno spremeniti, če bodo varovanci Andreja Razdrha želeli ostati v igri za napredovanje. Za to potrebujejo vsaj točko.