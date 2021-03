Iličićeva mojstrovina ni bila dovolj: Dzjuba pokopal slovenske upe v Sočiju

Slovenija je v Sočiju znova pokazala veliko dobrega, a je žal – predvsem v prvem polčasu – nekajkrat zatajila obramba, ki je bila na prvi tekmi s Hrvaško na bistveno višjem nivoju. Težave ji je povzročal predvsem 197 centimetrov visoki Artem Dzjuba , ki je v dvobojih z Mevljo in Blažičem redno prihajal do žog, v 26. in 35. minuti pa je iz dveh zelo podobnih situacij tudi dvakrat meril v polno. Eno od svojih najboljših tekem v slovenskem dresu je odigral Josip Iličić , ki je v 36. minuti s sijajnim strelom znižal na 2:1, tudi v drugem delu pa je nekajkrat navdušil s sijajnimi preigravanji in podajami, kar pa na koncu ni bilo dovolj. Predvsem smo pogrešali doprinos napadalcev – Šporar je bil malo viden, v nadaljevanju pa tudi Vučkić in Zahović nista uspela mešati štren trdni in organizirani ruski obrambi, ki je poskrbela, da Slovenija v zaključku sploh ni prišla do pravih priložnosti.

Ravno ko se je zdelo, da Slovenija počasi prevzema vajeti igre, pa so Rusi še drugič premagali Oblaka. Projektil Aleksandra Golovina se je od prečke odbil do visokoraslega Dzjube, ta pa je med Mihom Mevljo in Mihom Blažičem le uspel priti do strela, pri katerem je bil Oblak še drugič povsem brez možnosti. Videti je bilo, da so gostje v na videz izgubljenem položaju, a je slovenski "profesor" Iličić le nekaj sekund po drugem zadetku domačih odgovoril na najlepši možen način. S kakšnih 20 metrov je po podaji Mihe Zajca , ki je tokrat začel namesto Damjana Boharja , sprožil izjemen strel z levico, ob katerem je bil ruski vratar Šunin brez moči, za znižanje na 2:1. Do konca prvega dela domači niso bili več nevarni, za Slovenijo pa je bil blizu Šporar, ki je bil za malenkost prepozen po odlični podaji Stojanovića z desne strani.

Dzjuba premočan v slovenskem kazenskem prostoru Varovanci Matjaža Keka so bili drugič nevarni v 26. minuti. Kot je izvedel Josip Iličić , z glavo pa je nato streljal Šporar, a nekoliko prešibko, da bi ogrozil Antona Šunina . V isti minuti pa je Dzjuba na drugi strani po dvojni podaji z Dalerjem Kuzjajevom le uspel premagati Oblaka, ki pri strelu iz neposredne bližine ni imel pravih možnosti. Kljub prejetemu zadetku pa je Slovenija nadaljevala z odprto in napadalno igro. V 28. minuti je po bravuri Iličića, ki je s peto žogo podal med nogama nasprotnika, do strela prišel Petar Stojanović , ki pa je z desnico meril za približno pol metra mimo daljše vratnice. Pet minut kasneje je svojo srečo še drugič preizkušal Lovrić, ki je streljal po odbitku Dzjube, a je bil član Lugana nenatančen.

Slovenci prvi nevarni, Rusi kmalu prevzeli vajeti igre Andraž Šporar je v peti minuti lepo našel Sandija Lovrića , ta je streljal nekoliko z desne strani, ruska obramba pa je žogo odbila v kot. Že v naslednji minuti je za Rusijo z glavo poskušal Artem Dzjuba , ki pa je meril za približno meter mimo desne Oblakove vratnice. Jana Oblaka je kmalu zatem, v osmi minuti, kot prvi ogrel Rifat Žemaletdinov , a se je slovenski čuvaj mreže izkazal z refleksnim posredovanjem. Rusi so imeli kot, po katerem je močno streljal še Georgi Džikija , a je Oblak še enkrat odlično posredoval. V 20. minuti so imeli domači nov kot, Dzjuba je na drugi vratnici preusmeril žogo na prvo, kjer je do strela prišel Mario Fernandes , a je na našo srečo meril prek vrat.

Iličić čaral tudi v nadaljevanju, a to ni bilo dovolj

V drugem delu smo prvo priložnost videli v 51. minuti, ko so Rusi dolgo pletli mrežo okrog vrat Slovenije, na koncu pa je s kakšnih 20 metrov streljal Jurij Žirkov, a pri tem ni bil dovolj natančen. Slovenci so bili v uvodnem delu nadaljevanja nenevarni, zato se je Kek v 61. minuti odločil za dvojno zamenjavo.Nejc Skubic in Amedej Vetrih sta vstopila namesto Stojanovića in Bijola. S svežo močjo na sredini igrišča je Slovenija prevzela vajeti igre. V 67. minuti je Iličić sijano zaposlil Kurtića v kazenskem prostoru, ta mu je zavrnil žogo, asu Atalante pa žal ni uspelo bolje zaključiti, tako da je Šunin brez večjih težav žogo ujel. V 70. minuti so imeli Rusi priložnost, da bi svojo prednost znova povišali, ko je nerazumljivo slabo posredoval Skubic, po njegovi napaki je do neoviranega strela prišel rezervist Vjačeslav Karavaev, ki je na igrišče vstopil le nekaj sekund prej, Oblak pa je svoje delo opravil z odliko.

15 minut pred iztekom rednega dela se je Kek še enkrat odločil za dvojno spremembo: Haris Vučkić je vstopil namesto Šporarja, Zajca pa je nadomestil Bohar. Prav Bohar je bil tisti, ki je imel naslednjo priložnost za Slovenijo, ko je v 79. minuti sprožil po predložku z desne strani, a je bila ruska obramba na mestu in je strel uspela blokirati. Na pravem mestu je bil Andrei Semenov. Zadnjič je Kek menjal v 85. minuti, ko je namesto Lovrića vstopil še zadnji joker s klopi Luka Zahović. V 90. minuti je bil znova na delu Iličić, ki je slalomiral med ruskimi nogometaši, streljal s približno 20 metrov, a je domača obramba zopet blokirala strel Slovencev. To je bil tudi zadnji poskus slovenskih nogometašev na tekmi v Sočiju. Rusi so tako v zadnjih minutah brez težav zadržali prednost z 2:1 in na drugi tekmi prišli do še druge zmage. Slovenija ima po dveh krogih tri točke. Naslednji obračun Kekove varovance čaka v torek, ko bodo gostovali na Cipru.