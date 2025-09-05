Svetli način
Nogomet

Optimistični Slovenci pričakujejo zvezdniške Švede

Ljubljana, 05. 09. 2025 17.37 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Jakob Batič
Slovenska nogometna reprezentanca nocoj začenja lov na tretjo uvrstitev na svetovno prvenstvo. V sila zahtevni skupini ji bo nasproti najprej stala zvezdniška zasedba Švedske. Tekma se v Stožicah prične ob 20.45.

Žreb je Sloveniji namenil eno najzahtevnejših kvalifikacijskih skupin. Poleg Švedske sta zraven še Švica in Kosovo. Ker bodo kvalifikacije trajale le tri mesece oziroma šest tekem, bi lahko vsak poraz že bil usoden.

Tega se Matjaž Kek in njegovi varovanci še kako dobro zavedajo, zato gre nocoj proti Švedski pričakovati previdno predstavo.

Švedi, ki v napadu stavijo na zvezdniški dvojec Alexander Isak - Viktor Gyökeres, veljajo za favorite, a trenutna slovenska generacija je že večkrat dokazala, da se lahko povsem enakovredno kosa tudi z nekajkrat vrednejšimi nasprotniki.

"Fantje se dobro zavedajo, koliko milijonov bo stalo na nasprotni strani, a so že velikokrat pokazali, da jim je pravzaprav vseeno," je na novinarski konferenci pred tekmo povedal slovenski selektor.

Presenečenj v prvi postavi ni pričakovati. V napadu bo največ odvisno od Benjamina Šeška, ki se po prestopu k Manchester Unitedu še ni naigral, a je zatrdil, da to na njegovo formo ne vpliva. Ravno nasprotno, sam pravi, da z vsakim treningom napreduje. Šeško ima na Švede lepe spomine, saj je pred tremi leti prav njim zabil enega najlepših golov svoje kariere.

Težave z minutažo ima tudi steber obrambe Jaka Bijol, ki v dresu Leedsa še čaka na prve premierligaške minute, a slovenske zadnje vrste si brez njega ni mogoče predstavljati in nobenega dvoma ni, da bo začel v prvi postavi. "Težko bo, morali si bomo pomagati in prepričan sem, da jih lahko ustavimo," je o zvezdniški zasedbi Švedov, ki je na Transfermarktu skoraj trikrat dražja od slovenske, razmišljal Bijol.

Slovenija in Švedska sta se doslej pomerili štirikrat, Slovenija pa še čaka na prvo zmago, dvakrat so slavili Švedi, dva obračuna sta se končala neodločeno

Istočasno bo Švica gostila Kosovo. V ponedeljek bo na sporedu drugi krog skupine B, ko Slovenijo čaka gostovanje v Baslu, Švedska pa bo gostovala na Kosovu. Na svetovno prvenstvo neposredno pelje prvo mesto v skupini, drugo prinaša dodatne kvalifikacije.

