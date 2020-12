Slovenke premagale Estonijo in potrdile tretje mesto

Slovenska vrsta je zaradi težav z novim koronavirusom igrala v okrnjeni postavi, saj je manjkalo 19 standardnih igralk. Selektor Borut Jarc je tako imel na voljo pomlajeno zasedbo, ki je začela v postavi Nika Šapek, Kristina Erman, Zala Vindišar, Evelina Kos, Anja Prša, Nika Babnik, Tina Marlot, Zala Kuštrin, Manja Rogan, Ana Milovićin Barbara Kralj. Prav slednja je Slovenijo popeljala do vodstva v 27. minuti, ko je zadela iz bližine. Vratarka Estonk Karina Kork je v 59. minuti dosegla avtogol za slovensko vodstvo z 2:0. Za Slovenijo, ki bi morala igrati še eno tekmo proti Estonkam, a je bila ta prestavljena, so sicer igrale še Izabela Križaj, Lara Klopčič, Mirjam Kastelec in Korina Lara Janež. "Kvalifikacije so bile uspešne, kljub temu da nam ni uspel cilj, ki smo si ga zadale, to je uvrstitev na evropsko prvenstvo. Smo pa zelo napredovale. Prepričana sem, da nas čaka še precej uspehov," je že pred tekmo z Estonijo kvalifikacije ocenila Evelina Kos. Na evropsko prvenstvo se neposredno uvrstijo vse zmagovalke devetih skupin in po tri najboljše drugouvrščene zasedbe. Šesterica preostalih drugouvrščenih bo nastopila v dodatnih kvalifikacijah.

Iz skupine A je že uvrščena branilka naslova Nizozemska, sicer pa so si nastop zagotovile še Anglija kot gostiteljica, Nemčija, Danska, Norveška, Švedska, Francija.

Skupina A:

- lestvica:

Nizozemska 9 9 0 0 42:3 27

Rusija 10 8 0 2 23:6 24

Slovenija 9 5 0 4 22:12 15

Kosovo 9 3 1 5 6:23 10

Turčija 10 1 2 7 9:28 5

Estonija 9 0 1 8 1:31 1