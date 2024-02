Slonokoščena obala na domačih tleh osvojila naslov afriškega prvaka

OGLAS

Slonokoščena obala je še tretjič postala prvakinja Afrike, s čimer se je izenačila prav z Nigerijo. Sloni so bili namreč že prvaki leta 1992 v Senegalu in 2015 v Ekvatorialni Gvineji, a so za prvi dve zmagi v finalu potrebovali enajstmetrovke. Večji del prvega polčasa je ritem narekovala domača izbrana vrsta, a njena premoč - kljub 65-odstotni posesti žoge - je bila jalova. Najbolj obetavno priložnost si je priigrala v 34. minuti, po strelu z glavo Simona Adingraja pa se je z dobro obrambo izkazal nigerijski vratar Stanley Nwabili. Potem pa je Nigerija dobila prvi kot na tekmi in ga izkoristila. Z leve strani ga je izvedel Alex Iwobi, žogo je ob prvi vratnici z glavo podaljšal Samuel Chukwueze, v ozadju pa je nato najvišje skočil nigerijski kapetan William Troost-Ekong, ki je preskočil Serga Auriera in žogo poslal v mrežo Slonokoščene Obale.

Gostitelji so nato silovito začeli drugo polovico tekme. Prvo priložnost so si priigrali že v 49. minuti, po predložku Adingraja z leve strani je žoga prišla do Maxa Gradela, njegov strel z osmih metrov pa je blokiral Calvin Bassey. Enajst minut kasneje so uprizorili novo nevarno akcijo, po vnovični podaji aktivnega in živahnega Adingraja pa je bil strel z glavo Francka Kessieja premalo močan, žoga je končala v naročju nigerijskega vratarja Nwabilija. Ivorci so tudi v nadaljevanju stiskali obroč pred vrati Nigerijcev. "Projektil" Odilona Kossounouja v 62. minuti je Nwabili zaustavil z velikanskimi težavami, po kotu, ki je sledil z leve strani pa je bil nato nigerijski čuvaj mreže nemočen. Podal je Adingra, ki je v kazenski prostor Nigerije poslal dolgo podajo in na strani oddaljene vratnice našel nepokritega Kessieja, ki mu z glavo ni bilo težko doseči izenačujočega zadetka. Kessie je tako postal sploh prvi nogometaš, ki je za Slonokoščeno obalo dosegel zadetek v finalu afriškega pokala narodov. Slonokoščena obala je sicer že štirikrat igrala v finalu tega tekmovanja, vendar so se vsa finala in njihovi podaljški končali z 0:0, o zmagovalcu pa so nato odločale enajstmetrovke.

Franck Kessie je zadel za 1:1

Domačini so bili tudi po izenačujočem golu aktivnejši, v 74. minuti so izpeljali kombinirano akcijo, po atraktivnem voleju Sebastiena Hallerja pa je žoga zletela mimo desne vratnice Nigerijcev. Drugače je bilo v 81. minuti, ko je razigrani Adingra, ki je bil na koncu tudi izbran za igralca tekme, prodrl po levi strani in podal v osrčje kazenskega prostora Nigerije, kjer je pravočasno vtekel in nogo podstavil Haller, ki je tako z odlično reakcijo poskrbel za delirij domačih navijačev.

Nigerijci so se zadnjih deset minut poskusili vrniti v igro in izenačiti, a jim ni uspelo in veselje v Slonokoščeni obali se je lahko začelo. Domača reprezentanca je na domačem turnirju spisala noro zgodbo, saj je v skupinskem delu izgubila dve izmed treh tekem (1:0 proti Nigeriji in kar 4:0 proti Ekvatorialni Gvineji) in se v izločilne boje prebila kot četrta najboljša tretjeuvrščena ekipa. Zaradi tega je krovna zveza sredi turnirja tudi odpustila svojega trenerja Jean-Louisa Gasseta in na njegovo mesto postavila pomočnika trenerja Emerseja Faeja, ki do tedaj še ni imel izkušenj s samostojnim vodenjem ekipe v članskem nogometu.

Afriški pokal narodov, razvrstitvene tekme: Finale: - nedelja, 11. februar: Nigerija - Slonokoščena obala 1:2 (1:0)

Statistika tekme Nigerija - Slonokoščena obala Tekma za 3. mesto: - sobota, 10. februar: Južna Afrika - DR Kongo 6:5 (0:0, 0:0) po 11-metrovkah