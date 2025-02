Slot: Če igraš v tem dresu, moraš zmagati tekmo

Trener Liverpoola Arne Slot je na novinarski konferenci pred tekmo poudaril, da ne manjka zmagovalne mentalitete, ki krasi njegove varovance. Prepričan je, da lahko izničijo zaostanek iz prve tekme. Na vprašanje, ali mora svoje nogometaše kako drugače motivirati, je odgovoril: "Ne, mislim, da jih ne moram pripraviti drugače, kot na katero koli drugo tekmo. Če igraš v tem dresu, moraš zmagati tekmo. To velja za jutri, za to nedeljo, za prihodnjo sredo in seveda tekmo za tem." Nizozemec poudarja, da pričakovanja ostajajo enaka čisto na vsaki tekmi. "Tudi ko zaostajamo z 1:0, poskušamo in želimo zmagati, moramo zmagati."

Liverpool je torej v začetku meseca doživel tesen poraz na prvi tekmi, prejel je pozni gol, medtem ko je na nasprotni strani manjkalo deset igralcev. Slot ostaja prepričan, da se njegova ekipa lahko pravilno odzove, in vztraja, da bodo boljši, kot so bili takrat v Londonu. Eden od dejavnikov, ki bi lahko vplival na izenačenje, je 29-dnevna vrzel med tekmami. Tottenham se je od takrat okrepil na trgu prestopov, na drugi strani si v Liverpoolu prizadevajo, da bi v klub pripeljali Mickyja van de Vena .

Kljub vsemu je Slot prepričan, da dogajanje ne bo bistveno vplivalo na tekmo. "Pripeljali so tri nove igralce. Vendar smo že izgubili proti ekipi, ki so jo imeli zadnjič, zato vemo, da bo tudi tokrat precej težko." Liverpool je bil na drugi strani v zimskem prestopnem roku neaktiven, a je Slot branil to odločitev, ter poudaril, da je zadovoljen s trenutnim stanjem. Kot utemeljitev je izpostavil močan položaj kluba v domači ligi in dodal, da so se poškodbe, ki so motile ekipo v začetku sezone, zdaj precej zmanjšale. Kot je prepričan, se mora Liverpool povsem osredotočiti na nalogo, ki je pred njim, saj se zaveda, da morajo na Anfieldu pokazati veliko boljšo predstavo, da ohranijo svoje upe v Ligaškem pokalu.