'Slot ima en teden, da reši svojo službo pri Liverpoolu'

Prvič po letu 1953 se je zgodilo, da je Liverpool na treh tekmah zapored izgubil s tremi goli razlike. Dvakrat v angleškem prvenstvu - najprej v gosteh proti Manchester Cityju, nato pa še doma proti Nottingham Forestu - za piko na i pa ga je s 4:1 premagal PSV iz Eindhovna.
Redsi so na zadnjih dvanajstih odigranih tekmah zabeležili devet porazov in legenda Liverpoola Jamie Carragher je prepričan, da vodstvo kluba ne bo dolgo dopuščalo tovrstnih uspehov. Kot je zapisal v komentarju za angleški časnik The Telegraph, se bo moral nizozemski strateg Arne Slot na naslednjih treh tekmah odlično izkazati, če želi ostati na mestu trenerja.
"Slot ima en teden, da reši svojo službo. Ne glede na to, kako dobri so nameni trenerja, Liverpool ne more tolerirati takega padca forme, kot se jim je zgodil v zadnjih treh mesecih," meni nekdanji nogometaš in nogometni analitik.
Carragher je celotno svojo kariero preživel na Anfieldu in se dobro zaveda, kakšna je mentaliteta kluba. "Liverpool trenerjev ne odpušča kar tako, še posebej ne tistih, ki so mu prinesli velik uspeh. Liverpool ni nikoli odpustil trenerja, s katerim je osvojil naslov prvaka. Potem ko je Slot lani v svoji prvi sezoni osvojil naslov v Premier ligi, se je zdelo, da bo pri Liverpoolu ostal dolgo. Le šest mesecev kasneje pa se njegov stolček trese."
V angleškem prvenstvu Redsi zasedajo 12. mesto, vendar imajo v naslednjih treh po mnenju nekdanjega angleškega nogometaša dobro priložnost, da si točkovno nekoliko opomorejo in skočijo po lestvici za kakšno mesto navzgor. V nedeljo jih namreč čaka gostovanje pri West Hamu, v sredo gostijo Sunderland, v soboto pa se bodo pomerili z Leedsom Jaka Bijola.
Kot pravi Carragher, mora Slot na teh treh obračunih osvojiti vsaj sedem točk, vse, kar bo manj kot to, pa bo "situacijo naredilo nevzdržno"."Z vsem spoštovanjem do nasprotnikov, toda Slot si ne bi mogel sestaviti boljšega zaporedja tekem, da si povrne zaupanje in reši službo. Toda če se bo stanje le še poslabšalo in ne bo mogel najti odgovorov, v klubu ne bodo imeli druge izbire, kot da najdejo drugega trenerja, ki bo te odgovore znal najti," poudarja Anglež.
Kljub zaskrbljujočemu rezultatskemu nizu pa se Slot še pred nekaj dnevi za svojo službo ni bal. "Na mestu trenerja se počutim varno, imam veliko podpore od zgoraj. Seveda bi bilo lepo obrniti rezultatsko krivuljo in zmagati, ampak če si trener in ti ne gre dobro, je normalno, da so v zraku vprašanja o prihodnosti," je po porazu proti PSV-ju dejal Nizozemec.
