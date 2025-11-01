Slot je naslovil govorice o odpovedi: Čutim podporo kluba

V sredo so igralci Liverpoola doživeli nov boleč poraz, v ligaškem pokalu so izpadli proti Crystal Palaceu. Redsi so v srečanje sicer krenili z močno premešano zasedbo, vendar to ni kaj prida oblažilo še enega rezultatskega poloma ekipe Arneja Slota. Na domačih tleh so nazadnje zmagali konec septembra, ko so z minimalnim izidom premagali Southampton. Na lestvici trenutno zasedajo sedmo mesto, za točko zaostajajo za svojimi največjimi tekmeci, ekipo Manchester Uniteda. Kar sedem točk prednosti pa si je priigral Arsenal, ki trenutno kraljuje na vrhu lestvice in velja za glavnega favorita za osvojitev angleškega prvenstva v letošnji sezoni.
Za Slota je bila lanska sezona kot iz najlepših sanj. Na klopi Liverpoola je nadomestil ikono v severnem delu Anglije, Jürgena Kloppa. Dokazal je, da ni stopil v prevelike čevlje in v Liverpool prinesel šele drugi naslov Premier lige. Tudi uvod v letošnjo sezono je bil, vsaj rezultatsko, skoraj popoln. Nizozemski strateg je s svojimi fanti na prvih sedmih tekmah iztržil maksimalni točkovni izkupiček. Veliko ljudi pa je že takrat opozarjalo na luknje v igri Liverpoola. In te so trenutno očitne vsem.
Tako slaba forma pa je pod vprašaj postavila tudi Slotovo prihodnost v mestu Beatlov. "Čutim podporo kluba, ne samo zdaj, temveč tudi, ko smo zmagovali. Veliko komuniciram z upravo in moram reči, da si pri veliko stvareh delimo mnenje. Vedno govorimo po tekmi, seveda je pogovor lepši, če zmagamo, kot če izgubimo," je govorice o svoji zamenjavi komentiral Nizozemec.
Liverpool je med poletjem kupoval kot še nikoli v svoji zgodovini. Skupaj so zapravili skoraj 500 milijonov evrov. Slot v kakovost svoje ekipe ne dvomi: "Če so vsi moji igralci zdravi, imamo neverjetno ekipo. Kadrovsko smo odlično pokriti tako za sedanjost kot tudi za prihodnost. Imamo težave s poškodbami, tega ne more zanikati nihče. Isak, Mac Allister in Gomez niso sodelovali na poletnih pripravah. Ne želim iskati izgovorov, vendar takšne stvari zagotovo vplivajo na naše rezultate."
O vprašanju o potencialnem podaljšanju pogodbe Slot ni želel veliko slišati: "To je eno izmed zadnjih vprašanj, ki sem jih pričakoval. Osredotočen sem zgolj na našo formo in kako jo izboljšati. Tudi če bi obstajali pogovori o novi pogodbi, ne bi o njih nikoli razpravljal tukaj."
