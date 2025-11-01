Slot je naslovil govorice o odpovedi: Čutim podporo kluba

V sredo so igralci Liverpoola doživeli nov boleč poraz, v ligaškem pokalu so izpadli proti Crystal Palaceu. Redsi so v srečanje sicer krenili z močno premešano zasedbo, vendar to ni kaj prida oblažilo še enega rezultatskega poloma ekipe Arneja Slota . Na domačih tleh so nazadnje zmagali konec septembra, ko so z minimalnim izidom premagali Southampton. Na lestvici trenutno zasedajo sedmo mesto, za točko zaostajajo za svojimi največjimi tekmeci, ekipo Manchester Uniteda. Kar sedem točk prednosti pa si je priigral Arsenal, ki trenutno kraljuje na vrhu lestvice in velja za glavnega favorita za osvojitev angleškega prvenstva v letošnji sezoni.

Za Slota je bila lanska sezona kot iz najlepših sanj. Na klopi Liverpoola je nadomestil ikono v severnem delu Anglije, Jürgena Kloppa. Dokazal je, da ni stopil v prevelike čevlje in v Liverpool prinesel šele drugi naslov Premier lige. Tudi uvod v letošnjo sezono je bil, vsaj rezultatsko, skoraj popoln. Nizozemski strateg je s svojimi fanti na prvih sedmih tekmah iztržil maksimalni točkovni izkupiček. Veliko ljudi pa je že takrat opozarjalo na luknje v igri Liverpoola. In te so trenutno očitne vsem.

Tako slaba forma pa je pod vprašaj postavila tudi Slotovo prihodnost v mestu Beatlov. "Čutim podporo kluba, ne samo zdaj, temveč tudi, ko smo zmagovali. Veliko komuniciram z upravo in moram reči, da si pri veliko stvareh delimo mnenje. Vedno govorimo po tekmi, seveda je pogovor lepši, če zmagamo, kot če izgubimo," je govorice o svoji zamenjavi komentiral Nizozemec.