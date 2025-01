Slot: Ne prehitevajmo stvari, vem, kako težko je osvojiti Premier ligo

Če je zadnjih nekaj let v angleški Premier ligi kraljeval Manchester City, letos temu ni tako. Po 17 krogih daleč najboljšo formo kaže Liverpool, ki je pod vodstvom novega trenerja Arneja Slota le še nadgradil formo, ki jo je pred njim ustvaril Jürgen Klopp. Redsi so na tekmi 17. kroga pokazali napadalno razkošje in za 12. ligaško zmago v sezoni Tottenhamu nasuli pol ducata zadetkov.

OGLAS

Liverpool melje še naprej. Redsi, ki jih na prvih šestih tekmah ligaškega dela Lige prvakov ni ustavil še nihče, so vodilna sila tudi v Premier ligi, kjer kljub odigrani tekmi manj pred najbližjim zasledovalcem Chelseajem vodijo za štiri točke.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Varovanci Arneja Slota so na dosedanjih 16 ligaških tekmah vknjižili 12 zmag, tri remije in le en poraz, proti Tottenhamu pa so prvič v sezoni na eni tekmi dosegli kar šest zadetkov, čeprav so tri tudi prejeli. "Do 60., 65. minute sem res, res, res užival v tem, kar sem videl. V prvem polčasu smo pri izgradnji napada iz zadnje vrste storili napako, ki jo je Tottenham nemudoma kaznoval in če bi šli v garderobo z vodstvom z 2:1, to ne bi bilo pravično do vseh priložnosti, ki smo jih imeli. Zato sem bil zadovoljen z dejstvom, da smo dosegli zadetek za 3:1, nato pa še za 4:1 in 5:1. Do takrat je bila naša predstava neverjetna. A potem ste lahko videli tudi to, da ne glede na to, kako kakovostne igralce imaš, če mislijo, da jim ni treba več teči, potem v tej ligi, zlasti proti Tottenhamu, hitro prejmeš dva gola. Zato sem bil vesel, da smo dosegli tudi šesti zadetek," je tekmo, polno zadetkov, komentiral Nizozemec na klopi Liverpoola.

Ob visoki zmagi se je z novo izjemno predstavo izkazal Mohamed Salah, ki je prispeval dve asistenci in dva zadetka. S tem je postal prvi nogometaš v zgodovini Premier lige, ki je v šestih zaporednih sezonah zabeležil vsaj 10 golov in podaj. V letošnji, ki ni še niti na polovici, je mrežo nasprotnikov stresel že 15-krat in ob tem vknjižil 11 podaj. 32-letni Egipčan je ob tem postal prvi nogometaš v zgodovini lige, ki je pred božičem dosegel dvomestno število golov in asistenc.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Mislim, da je Mo pokazal to, kar v Liverpoolu kaže že toliko let, da lahko doseže gol kadarkoli. In poleg tega je sposoben še soigralcem zagotavljati asistence. Poleg tega, da je zelo dober nogometaš, mislim, da je tudi zelo simpatična oseba, saj je vedno pripravljen pomagati soigralcem. Je pravi profesionalec, verjamem, da že dela na okrevanju, saj razume, kaj je potrebno, da je vsake tri dni na tej ravni," je bil Slot poln hvale na račun prvega zvezdnika Liverpoola.

Mohamed Salah FOTO: AP icon-expand

Liverpool si je ob remiju Chelseaja z Evertonom zagotovil, da bo božič preživel na vrhu prve angleške lige. To se bo zgodilo 21. v zgodovini Redsov, kar je največ med vsemi klubi v Angliji. Redsom gre ob tem v prid dejstvo, da so naslov osvojili v 11 izmed 20 prejšnjih sezon, v katerih so božič preživeli na vrhu ligaške razpredelnice. "Seveda nam to nekaj pomeni, saj je vedno bolje biti tam, kjer smo zdaj, kot pa na drugem mestu na lestvici. Toda prav tako dobro veste, kot vem jaz, ki sem samo enkrat svojil ligo (nizozemsko ligo s Feyenoordom op. a.), da ne smemo prehitevati stvari, saj vemo, kako težko je osvojiti Premier ligo. Treba je vztrajati, vztrajati vsake tri dni, treba je biti na vrhuncu svoje igre, vsako minuto tekme. In zato je tako težko kar naprej zmagovati. V trenutku ti lahko nekaj podre sistem, kot smo na primer videli prejšnji teden, ko smo dobili rdeč karton. Takšne stvari se lahko zgodijo. Ko smo proti Newcastlu vodili s 3:2, smo pričakovali zmago, a smo napačno ocenili situacijo in izgubili dve točki. Takšna je Premier liga. Tudi od Chelseaja nisem pričakoval, da bo izgubil točki, tako da se to lahko zgodi na vsaki tekmi in prav zaradi tega je ta liga tako posebna, zato si jo želi videti toliko ljudi in zato tudi igramo v božičnem času," je o borbi za naslov prvaka še povedal Slot, ki je v očeh navijačev Liverpoola odlično nadomestil Jürgena Kloppa.