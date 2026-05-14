Slot prepričan, da bo Liverpool vodil tudi v naslednji sezoni

Že tako zrahljani odnosi med Arnejem Slotom in najzvestejšimi navijači Liverpoola, ki sedijo na tribunah kultnega Anfielda, so na zadnji ligaški tekmi očitno dosegli točko brez povratka. Nizozemec je v 67. minuti iz igre potegnil mladega Ria Ngumohaja, ki je bil eden boljših posameznikov na srečanju. Za čudno odločitev si je Slot prislužil pravi plaz žvižgov, s katerimi so privrženci aktualnih državnih prvakov jasno izrazili svoje nestrinjanje s potezami, ki jih Nizozemec že nekaj časa vleče v njim ljubem klubu.

Večina nogometne javnosti že dalj časa ugiba o Slotovi prihodnosti na enem najbolj prestižnih položajev v svetovnem nogometu. Usoda trenerja, ki je lani v mesto Beatlov prinesel drugo trofejo Premier lige v klubski zgodovini, že nekaj časa visi na nitki. Slot pa se za svojo prihodnost očitno ne boji: "Imam dobre razloge, da verjamem, da bom Liverpool vodil tudi v naslednji sezoni. Sam sicer ne odločam o teh stvareh, a zaenkrat sem miren. Prvo kot prvo imam s klubom sklenjeno pogodbo, samozavest pa vlečem tudi iz vsakodnevnih pogovorov z vodilnimi," je velik del navijačev Liverpoola najbrž razočaral Slot.