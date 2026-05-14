Nogomet

Slot prepričan, da bo Liverpool vodil tudi v naslednji sezoni

Liverpool, 14. 05. 2026 13.43 pred 55 minutami 2 min branja 1

Lu.M
Arne Slot

Za Liverpoolom je sezona, ki je navijače angleškega kluba pustila sila razočarane. Kljub vrtoglavim pol milijona evrov, ki so jih pri Redsih med poletjem porabili za okrepitve, so šestkratni evropski prvaki ostali praznih rok. Slaba forma in neprepričljivi javni nastopi so pričakovano sprožili resne govorice, da bo po koncu sezone Liverpoolovo klop zapustil trener Arne Slot. Po zadnjih besedah nizozemskega stratega pa temu očitno vendarle ne bo tako ...

Že tako zrahljani odnosi med Arnejem Slotom in najzvestejšimi navijači Liverpoola, ki sedijo na tribunah kultnega Anfielda, so na zadnji ligaški tekmi očitno dosegli točko brez povratka. Nizozemec je v 67. minuti iz igre potegnil mladega Ria Ngumohaja, ki je bil eden boljših posameznikov na srečanju. Za čudno odločitev si je Slot prislužil pravi plaz žvižgov, s katerimi so privrženci aktualnih državnih prvakov jasno izrazili svoje nestrinjanje s potezami, ki jih Nizozemec že nekaj časa vleče v njim ljubem klubu.

Večina nogometne javnosti že dalj časa ugiba o Slotovi prihodnosti na enem najbolj prestižnih položajev v svetovnem nogometu. Usoda trenerja, ki je lani v mesto Beatlov prinesel drugo trofejo Premier lige v klubski zgodovini, že nekaj časa visi na nitki. Slot pa se za svojo prihodnost očitno ne boji: "Imam dobre razloge, da verjamem, da bom Liverpool vodil tudi v naslednji sezoni. Sam sicer ne odločam o teh stvareh, a zaenkrat sem miren. Prvo kot prvo imam s klubom sklenjeno pogodbo, samozavest pa vlečem tudi iz vsakodnevnih pogovorov z vodilnimi," je velik del navijačev Liverpoola najbrž razočaral Slot.

V zadnjem času se je število zahtev o njegovem odstopu po koncu sezone še povečalo. "Jasno je, da je za nami slaba sezona. Sploh, če jo primerjaš s prejšnjo, ko smo osvojili naslov prvaka. Logično je, da smo podvrženi veliko kritikam. Vsi smo krivi za nastalo situacijo, nikogar ne bom posebej okrivil. Naš cilj ostaja uvrstitev v Ligo prvakov," je še povedal Slot, pred katerim sta še dve ligaški tekmi. Redsi trenutno zasedajo četrto mesto, pred šestim Bournemouthom imajo štiri točke prednosti, kar pomeni, da bodo tudi naslednjo sezono najverjetneje igrali med evropsko elito.

the kop
14. 05. 2026 14.39
Zguba da večje ni, popolnima nesposoben šarlatan.
