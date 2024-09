Slot: Privoščili smo si nepotreben spodrsljaj

Če je med včerajšnjim prenosom tekme večkrat omenjeni Klopp znal vplivati na igro svojega moštva ter ga s pravočasnimi in pretkanimi taktičnimi rošadami po rezultatskem zaostanku uspel pripeljati do zgodovinsko pomembnih zmag, pa Slot s pošiljanjem v igro trojice rezervistov Darwina Nuneza, Codyja Gakpoja in Conorja Bradleyja ni uspel prebuditi svojega (anemičnega) moštva.

"Ko tekmec igra strnjeno v obrambi in pogosto prekinja igro, je moštvom, ki so vajeni igre z žogo pretežno v svoji posesti, zelo težko vzpostaviti želeni ritem igre. To nam je zagotovo manjkalo na tej tekmi. Bili smo premalo aktivni, premalo agilni in posledično kaznovani. Premalo smo storili dobrega v napadalnem delu igre, obenem pa dopustili Callumu Hudsonu-Odoiju, da doseže prelahek zadetek," je še dodal razočarani Arne Slot.