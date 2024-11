Slotova (r)evolucija se nadaljuje, Liverpool je na vrhu nogometnega sveta

Po zadetkih Alexisa Mac Allisterja in Codyja Gakpa in domači zmagi z 2:0 proti Real Madridu je Liverpool ostal edino moštvo s popolnim izkupičkom v skupinskem delu Lige prvakov. Arne Slot ima s svojim moštvom tudi sedem točk prednosti na vrhu angleške Premier league. Skratka v Liverpoolu je vse rožnato. Če so nekateri do nedavnega še dvomili v Slotovo revolucijo, pa je zdaj jasno, da Liverpoolova odlična igra ni naključje.

Real Madrid je le zadnji v dolgi vrsti skalpov in odmevnih zmag. "Mislim, da je vedno dobro zmagati na tekmi, še posebej na tako veliki tekmi, saj veš, da se soočaš s kakovostnimi igralci. Zame bi to pomenilo še več, če bi se uvrstili v nadaljevanje turnirja, saj je zaradi nenavadnega in drugačnega formata Lige prvakov težko oceniti, kako pomembne so te zmage. Vsekakor pa smo zadovoljni z zmago, to naj bo jasno," je po zmagi proti madridskemu velikanu dejal Slot.