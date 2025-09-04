Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

Slovaki presenetili Nemce, šest golov Belgije

Ljubljana, 04. 09. 2025 22.57 | Posodobljeno pred 5 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , S.V.
Komentarji
0

Španija, Belgija in Turčija so zmagovito začeli nogometne kvalifikacije za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki. Nemčiji je na uvodni tekmi skupine A spodrsnilo v Bratislavi, kjer je proti Slovaški klonila z 0:2, Nizozemska pa se je v Rotterdamu s Poljsko razšla z 1:1.

Slavje Slovakov
Slavje Slovakov FOTO: AP

Štirikratna svetovna prvakinja Nemčija je razočarala na svoji uvodni kvalifikacijski tekmi v Bratislavi. Že v prvem polčasu je zaostala z 0:1, potem ko je v polno zadel David Hancko. Zadnji žebelj v nemško krsto pa je v drugi polovici tekme zabil David Strelec. Na drugi tekmi skupine A je Severna Irska v Luksemburgu slavila s 3:1. Za goste so zadeli Jamie Reid, Shea Charles in Justin Devenny, za gostitelje pa Aiman Dardari.

Marc Cucurella
Marc Cucurella FOTO: Profimedia

Španija je vse dvome o prvi zmagi v skupini E v Sofiji razrešila v prvi polovici tekme. Bolgariji je nasula vse tri gole, potem ko so zadeli Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella in Mikel Merino. Na drugi tekmi v tej skupini je Turčija v Gruziji slavila s 3:2. Za Turke je dva gola dosegel Kerem Aktürkoglu, enega pa Mert Müldür, medtem ko sta se pri Gruzijcih med strelce vpisala Zuriko Davitashvili in Khvicha Kvaratskhelia.

Matty Cash
Matty Cash FOTO: AP

Nizozemska se je s Poljsko razšla z 1:1. Tulipani so povedli v 28. minuti z golom Denzela Dumfriesa, izenačujoči gol pa je v 80. minuti dosegel Matty Cash. Na drugi tekmi v skupini G sta Litva in Malta prav tako remizirali. Malto je v Kaunasu v vodstvo popeljal Alexander Satariano, v samih izdihljajih tekme pa je za baltsko državo z 11-metrovke izenačil Gvidas Gineitis.

Youri Tielemans in Hans Vanaken
Youri Tielemans in Hans Vanaken FOTO: AP

Wales je z golom Kiefferja Moora slavil v Kazahstanu z 1:0, Belgija pa je v Lihtenštajnu zmagala s 6:0. Za "rdeče vrage iz Belgije" je dvakrat zadel Youri Tielemans, po enkrat pa Maxim De Cuyper, Arthur Theate, Kevin De Bruyne in Malick Fofana.

Kvalifikacije za SP se bodo nadaljevale v petek. Na veliko sceno bo prvič stopila tudi slovenska izbrana vrsta in se ob 20.45 v Ljubljani pomerila s Švedsko. Ob isti uri se bo pričela tudi druga tekma v skupini B v Baslu med Švico in Kosovom.

Izidi, kvalfikacije za svetovno prvenstvo:

- skupina A:

Slovaška - Nemčija 2:0 (1:0)

Luksemburg - Severna Irska 1:3 (1:1)

- skupina E:

Gruzija - Turčija 2:3 (0:2)

Bolgarija - Španija 0:3 (0:3)

- skupina G:

Litva - Malta 1:1 (0:0)

Nizozemska - Poljska 1:1 (1:0)

- skupina J:

Kazahstan - Wales 0:1 (0:1)

Lihtenštajn - Belgija 0:6 (0:1)

nogomet kvalifikacije za sp nemčija slovaška belgija španija
Naslednji članek

13-letni vratar, ki je bil žrtev nasilja, suspendiran za eno leto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198