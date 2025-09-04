Slovaki presenetili Nemce, šest golov Belgije

Štirikratna svetovna prvakinja Nemčija je razočarala na svoji uvodni kvalifikacijski tekmi v Bratislavi. Že v prvem polčasu je zaostala z 0:1, potem ko je v polno zadel David Hancko . Zadnji žebelj v nemško krsto pa je v drugi polovici tekme zabil David Strelec . Na drugi tekmi skupine A je Severna Irska v Luksemburgu slavila s 3:1. Za goste so zadeli Jamie Reid , Shea Charles in Justin Devenny , za gostitelje pa Aiman Dardari .

Španija je vse dvome o prvi zmagi v skupini E v Sofiji razrešila v prvi polovici tekme. Bolgariji je nasula vse tri gole, potem ko so zadeli Mikel Oyarzabal , Marc Cucurella in Mikel Merino . Na drugi tekmi v tej skupini je Turčija v Gruziji slavila s 3:2. Za Turke je dva gola dosegel Kerem Aktürkoglu , enega pa Mert Müldür , medtem ko sta se pri Gruzijcih med strelce vpisala Zuriko Davitashvili in Khvicha Kvaratskhelia .

Nizozemska se je s Poljsko razšla z 1:1. Tulipani so povedli v 28. minuti z golom Denzela Dumfriesa , izenačujoči gol pa je v 80. minuti dosegel Matty Cash . Na drugi tekmi v skupini G sta Litva in Malta prav tako remizirali. Malto je v Kaunasu v vodstvo popeljal Alexander Satariano , v samih izdihljajih tekme pa je za baltsko državo z 11-metrovke izenačil Gvidas Gineitis .

Wales je z golom Kiefferja Moora slavil v Kazahstanu z 1:0, Belgija pa je v Lihtenštajnu zmagala s 6:0. Za "rdeče vrage iz Belgije" je dvakrat zadel Youri Tielemans, po enkrat pa Maxim De Cuyper, Arthur Theate, Kevin De Bruyne in Malick Fofana.

Kvalifikacije za SP se bodo nadaljevale v petek. Na veliko sceno bo prvič stopila tudi slovenska izbrana vrsta in se ob 20.45 v Ljubljani pomerila s Švedsko. Ob isti uri se bo pričela tudi druga tekma v skupini B v Baslu med Švico in Kosovom.