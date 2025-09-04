Slovaki presenetili Nemce, šest golov Belgije

Štirikratna svetovna prvakinja Nemčija je razočarala na svoji uvodni kvalifikacijski tekmi v Bratislavi. Že v prvem polčasu je zaostala z 0:1, potem ko je v polno zadel David Hancko. Zadnji žebelj v nemško krsto pa je v drugi polovici tekme zabil David Strelec. Na drugi tekmi skupine A je Severna Irska v Luksemburgu slavila s 3:1. Za goste so zadeli Jamie Reid, Shea Charles in Justin Devenny, za gostitelje pa Aiman Dardari.
Španija je vse dvome o prvi zmagi v skupini E v Sofiji razrešila v prvi polovici tekme. Bolgariji je nasula vse tri gole, potem ko so zadeli Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella in Mikel Merino. Na drugi tekmi v tej skupini je Turčija v Gruziji slavila s 3:2. Za Turke je dva gola dosegel Kerem Aktürkoglu, enega pa Mert Müldür, medtem ko sta se pri Gruzijcih med strelce vpisala Zuriko Davitashvili in Khvicha Kvaratskhelia.
Nizozemska se je s Poljsko razšla z 1:1. Tulipani so povedli v 28. minuti z golom Denzela Dumfriesa, izenačujoči gol pa je v 80. minuti dosegel Matty Cash. Na drugi tekmi v skupini G sta Litva in Malta prav tako remizirali. Malto je v Kaunasu v vodstvo popeljal Alexander Satariano, v samih izdihljajih tekme pa je za baltsko državo z 11-metrovke izenačil Gvidas Gineitis.
Wales je z golom Kiefferja Moora slavil v Kazahstanu z 1:0, Belgija pa je v Lihtenštajnu zmagala s 6:0. Za "rdeče vrage iz Belgije" je dvakrat zadel Youri Tielemans, po enkrat pa Maxim De Cuyper, Arthur Theate, Kevin De Bruyne in Malick Fofana.
Kvalifikacije za SP se bodo nadaljevale v petek. Na veliko sceno bo prvič stopila tudi slovenska izbrana vrsta in se ob 20.45 v Ljubljani pomerila s Švedsko. Ob isti uri se bo pričela tudi druga tekma v skupini B v Baslu med Švico in Kosovom.
Izidi, kvalfikacije za svetovno prvenstvo:
- skupina A:
Slovaška - Nemčija 2:0 (1:0)
Luksemburg - Severna Irska 1:3 (1:1)
- skupina E:
Gruzija - Turčija 2:3 (0:2)
Bolgarija - Španija 0:3 (0:3)
- skupina G:
Litva - Malta 1:1 (0:0)
Nizozemska - Poljska 1:1 (1:0)
- skupina J:
Kazahstan - Wales 0:1 (0:1)
Lihtenštajn - Belgija 0:6 (0:1)
