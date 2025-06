Domačini Slovencem ne namenjajo pretirane pozornosti

Resnici na ljubo na otvoritveni dan Eura do 21 let v slovaških medijih o njem sploh ni bilo veliko govora. Prednost na naslovnicah največjih časopisov so tako danes imele politične teme in žal tudi včerajšnja tragedija v Gradcu. Začetek evropskega prvenstva, kjer domača reprezentanca sodi v krog tihih favoritov, je bil potisnjen na zadnje strani časopisov.

Smo pa v obširni ponudbi zasledili posebno izdajo ene od športnih revij, namenjeno zgolj in samo turnirju stare celine. Zanimivo, da je večina reprezentanc v omenjeni reviji dobila po dve strani, to velja tudi za vse tri slovenske tekmece v skupini B – Nemce, Angleže in Čehe, varovanci Andreja Razdrha pa le eno.