Na Slovaškem trdijo: Milanič je že bivši trener Slovana

Darka Milaničaje (bo) po poročanju RTVSnasledil Vladimir Weiss, nekdanji selektor slovaške članske izbrane vrste. Uradne potrditve bratislavski Slovan, vodilna ekipa elitne slovaške lige, za katero igrata tudi slovenska nogometaša Kenan Bajrićin Alen Ožbolt, sicer še ni podal.

"Po skoraj desetih letih se zgodovinsko najuspešnejši slovaški trener Vladimir Weiss vrača k Slovanu. Jutri bi moral voditi aktualnega prvaka v polfinalu pokala proti Banski Bystrici," je poročal RTVS.

Prvi mož kluba, poslovnež Ivan Kmotrik, je očitno potegnil precej presenetljivo potezo, glede na to, da Slovan tri kroge pred koncem za sedem točk vodi pred prvim zasledovalcem DAC in je na pragu novega državnega naslova. Slovan je sicer na zadnjih štirih tekmah dvakrat izgubil, obakrat je bil od njega boljši veliki rival Spartak iz Trnave (2:1 v Bratislavi in 3:0 v Trnavi).

Weiss je s Slovanom v sezoni 2011/12 igral v skupinskem delu Lige Evropa, reprezentanco Slovaške pa je vodil na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki leta 2010. Z Artmedio Petržalko je leta 2005 nastopal tudi v skupinskem delu Lige prvakov. Nazadnje je vodil gruzinsko člansko reprezentanco in bil na Slovaškem izbran tudi za trenerja leta 2020. Milanič je na klop Slovana sedel septembra lani, ko je zamenjal Jana Kozaka.