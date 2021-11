Kek bo bled vtis skušal popraviti z udarno postavo

Matjaž Kek je imel v zadnjih dneh številne težave s poškodovanimi, saj so v zadnjem hipu odpadli Luka Zahović, Jon Gorent Stanković in Domen Črnigoj, še vedno pa ni niti Benjamina Šeška, ki ga poškodba muči že dlje časa, a so v slovenskem taboru vendarle upali, da bo lahko nared. Namesto četverice so bili naknadno vpoklicani Žan Celar, Blaž Vrhovec, Haris Vučkić in Nino Kouter.

V vratih bo pričakovano začel Jan Oblak. V zadnji vrsti od leve proti desni bodo Jure Balkovec, Miha Mevlja, Miha Blažič in Petar Stojanović. V sredini bodo priložnost dobili Miha Zajc, ki je v Turčiji ujel pravo formo, Leo Štulac in Sandi Lovrić, medtem ko se v napadalnih akcijah največ pričakuje od Josipa Iličića, Andraža Šporarja in Benjamina Verbiča.

Obe reprezentanci imata po osmih tekmah deset točk, tako da bomo spremljali obračun za tretje mesto, ki pa ne prinaša ničesar. Že ob 18. uri se je sicer pričel obračun med Rusijo in Ciprom, ki so ga brez težav, s 6:0, dobili domačini. Po prvem polčasu je bilo le 1:0, v drugih 45 minutah pa je v mreži Cipra odjeknila petarda. Aleksandr Erokhin se je izkazal z dvema zadetkoma. Rusi imajo tako 22 točk in so prvi v skupini H.