Slovaški selektor pojasnil svoj odstop: Bilo je, kot da bi kdo pljunil name

Slovaška je tekmo v Trnavi izgubila z 1:2, a bolj kot poraz je selektorja bolel odnos igralcev. "Zelo me je prizadelo. Bilo je, kot bi kdo pljunil name, kot bi dobil udarec v obraz,"je na novinarski konferenci, na kateri je pojasnil vzroke za odstop, dejal 64-letni strateg Jan Kozak.

Največja težava je bila, ker so bili med tistimi, ki so si privoščili dolgo zabavo, s katere so se vrnili šele v jutranjih urah, nosilci slovaškega nogometa oziroma stebri reprezentance - vratar Martin Dubravka, Milan Škriniar, Norbert Gyömber in Stanislav Lobotka, pa tudi Vladimir Weiss, Lubomir Šatka in Michal Šull.

"Lahko bi se pretvarjal, da jih nisem videl. Lahko bi jih vrgel iz reprezentance - ampak ali bi jih res lahko? To so igralci vrhunske kakovosti in Slovaška jih potrebuje. Zato sem naredil edino logično potezo in se za slovo odločil sam. S to ekipo ne bi mogel več delati," je dejal razočarani selektor, ki je odstopil v nedeljo.

Kozak je vodenje Slovaške prevzel leta 2013 in jo popeljal na Euro 2016. Na klopi ga je zamenjal dosedanji pomočnik Stefan Tarkovič, pod njegovim vodstvom je Slovaška na zadnji tekmi igrala 1:1 s Švedsko.