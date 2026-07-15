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Nogomet

Slovaško-češki obračun s slovenskim pridihom: Šporar zabil, Šturm zgrešil

Bratislava, 15. 07. 2026 10.35 pred 29 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Andraž Šporar

Številni slovenski nogometni reprezentatje so s svojimi klubi že začeli priprave na novo sezono. V okviru le-teh sta se pred dnevi na prijateljski tekmi pomerila slovaški Slovan iz Bratislave in češka Slavia iz Prage. Obračun je bil tudi zelo slovensko obarvan, saj je kapetan Slovakov Andraž Šporar, pomemben člen češke zasedbe pa Danijel Šturm. Dvoboj je v korist Slovakov z golom v rani fazi dvoboja odločil prav Šporar, Štirm pa je bil v središču pozornosti zaradi zgrešene enajstmetrovke.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav so pripravljalne tekme zaradi pomanjkanja tekmovalnega naboja pretežno nezanimive, sta dve pred kratkim vendarle pritegnili pozornost slovenske nogometne javnosti. Pred novo sezono sta se pomerila Slovan iz Bratislave, kamor se je lani vrnil Andraž Šporar, in praška Slavia, nova delodajalka Danijela Šturma

Andraž Šporar
Andraž Šporar
FOTO: Profimedia

Oba Slovenca, sicer standardna slovenska nogometna reprezentanta, sta se znašla v ospredju: Šturm je sredi prvega polčasa zapravil najstrožjo kazen, zadetek Šporarja iz 4. minute pa se je tako izkazal za odločilnega.

Danijel Šturm
Danijel Šturm
FOTO: Profimedia

Iz oči v oči sta se medtem znašla tudi Timi Max Elšnik in Vanja Drkušić. No, pravzaprav njuna kluba. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Drkušića namreč ni bilo v kadru ruskih prvakov, da bi potrdil zakon bivšega in jo zagodel Crveni zvezdi, za katero je Elšnik odigral vseh 90 minut. Končalo se je s 3:1 za Zenit, ki se bo v soboto s Spartakom udaril za ruski superpokal, nato pa ga že čaka nova izvedba državnega prvenstva.

Razlagalnik

Najstrožja kazen oziroma enajstmetrovka je prosti strel, ki ga sodnik dosodi v korist napadalne ekipe, če igralec obrambne ekipe stori prekršek znotraj lastnega kazenskega prostora. Strel se izvaja z bele točke, ki je oddaljena natanko 11 metrov od sredine golove črte. Pri izvajanju sta v kazenskem prostoru lahko le strelec in vratar, vsi ostali igralci pa morajo stati izven kazenskega prostora in polkroga pred njim, dokler žoga ni v igri.

Izraz 'zakon bivšega' je v nogometu uveljavljena fraza, ki se nanaša na situacijo, ko nogometaš doseže zadetek proti svojemu nekdanjemu klubu. Navijači in mediji pogosto šaljivo pravijo, da so takšni igralci 'kaznovali' svojo nekdanjo ekipo, saj se v športnem svetu pogosto zdi, da igralci proti bivšim delodajalcem igrajo z dodatno motivacijo ali pa da jih spremlja posebna usoda, ki jim omogoči zadetek prav proti tistim, za katere so nekoč nastopali.

Superpokal je nogometna tekma, ki se praviloma igra pred začetkom nove sezone. V večini držav se za ta naziv pomerita zmagovalec državnega prvenstva in zmagovalec nacionalnega pokala iz pretekle sezone. Tekma služi kot simboličen uvod v tekmovalno leto, kjer se pomerita dve najuspešnejši ekipi iz preteklega obdobja, hkrati pa je to tudi ena zadnjih priložnosti za preizkušanje igralskega kadra pred začetkom ligaških obveznosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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