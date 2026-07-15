Slovaško-češki obračun s slovenskim pridihom: Šporar zabil, Šturm zgrešil

Čeprav so pripravljalne tekme zaradi pomanjkanja tekmovalnega naboja pretežno nezanimive, sta dve pred kratkim vendarle pritegnili pozornost slovenske nogometne javnosti. Pred novo sezono sta se pomerila Slovan iz Bratislave, kamor se je lani vrnil Andraž Šporar, in praška Slavia, nova delodajalka Danijela Šturma.
Oba Slovenca, sicer standardna slovenska nogometna reprezentanta, sta se znašla v ospredju: Šturm je sredi prvega polčasa zapravil najstrožjo kazen, zadetek Šporarja iz 4. minute pa se je tako izkazal za odločilnega.
Iz oči v oči sta se medtem znašla tudi Timi Max Elšnik in Vanja Drkušić. No, pravzaprav njuna kluba.
Drkušića namreč ni bilo v kadru ruskih prvakov, da bi potrdil zakon bivšega in jo zagodel Crveni zvezdi, za katero je Elšnik odigral vseh 90 minut. Končalo se je s 3:1 za Zenit, ki se bo v soboto s Spartakom udaril za ruski superpokal, nato pa ga že čaka nova izvedba državnega prvenstva.
Najstrožja kazen oziroma enajstmetrovka je prosti strel, ki ga sodnik dosodi v korist napadalne ekipe, če igralec obrambne ekipe stori prekršek znotraj lastnega kazenskega prostora. Strel se izvaja z bele točke, ki je oddaljena natanko 11 metrov od sredine golove črte. Pri izvajanju sta v kazenskem prostoru lahko le strelec in vratar, vsi ostali igralci pa morajo stati izven kazenskega prostora in polkroga pred njim, dokler žoga ni v igri.
Izraz 'zakon bivšega' je v nogometu uveljavljena fraza, ki se nanaša na situacijo, ko nogometaš doseže zadetek proti svojemu nekdanjemu klubu. Navijači in mediji pogosto šaljivo pravijo, da so takšni igralci 'kaznovali' svojo nekdanjo ekipo, saj se v športnem svetu pogosto zdi, da igralci proti bivšim delodajalcem igrajo z dodatno motivacijo ali pa da jih spremlja posebna usoda, ki jim omogoči zadetek prav proti tistim, za katere so nekoč nastopali.
Superpokal je nogometna tekma, ki se praviloma igra pred začetkom nove sezone. V večini držav se za ta naziv pomerita zmagovalec državnega prvenstva in zmagovalec nacionalnega pokala iz pretekle sezone. Tekma služi kot simboličen uvod v tekmovalno leto, kjer se pomerita dve najuspešnejši ekipi iz preteklega obdobja, hkrati pa je to tudi ena zadnjih priložnosti za preizkušanje igralskega kadra pred začetkom ligaških obveznosti.
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