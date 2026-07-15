Slovaško-češki obračun s slovenskim pridihom: Šporar zabil, Šturm zgrešil

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Čeprav so pripravljalne tekme zaradi pomanjkanja tekmovalnega naboja pretežno nezanimive, sta dve pred kratkim vendarle pritegnili pozornost slovenske nogometne javnosti. Pred novo sezono sta se pomerila Slovan iz Bratislave, kamor se je lani vrnil Andraž Šporar, in praška Slavia, nova delodajalka Danijela Šturma.

Andraž Šporar FOTO: Profimedia

Oba Slovenca, sicer standardna slovenska nogometna reprezentanta, sta se znašla v ospredju: Šturm je sredi prvega polčasa zapravil najstrožjo kazen, zadetek Šporarja iz 4. minute pa se je tako izkazal za odločilnega.

Danijel Šturm FOTO: Profimedia

Iz oči v oči sta se medtem znašla tudi Timi Max Elšnik in Vanja Drkušić. No, pravzaprav njuna kluba.

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Drkušića namreč ni bilo v kadru ruskih prvakov, da bi potrdil zakon bivšega in jo zagodel Crveni zvezdi, za katero je Elšnik odigral vseh 90 minut. Končalo se je s 3:1 za Zenit, ki se bo v soboto s Spartakom udaril za ruski superpokal, nato pa ga že čaka nova izvedba državnega prvenstva.