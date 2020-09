Slovence proti Grčiji zanima zmaga

"Končno lahko govorimo o nogometu tudi na reprezentančni ravni. Vprašanj je veliko pred začetkom lige narodov, upam, da bomo odgovore dobili čim prej. Deset mesecev od zadnje tekme je dolga doba, izzivov pa ogromno. Tekmec je ta pravi, da vidimo, kje smo, kako smo sposobni odigrati. Je pa velik motiv, velika želja in razmišljanje o pozitivnem rezultatu," je na novinarski konferenci dejal slovenski selektor Matjaž Kek . Poudaril je, da igrajo zato, da zmagajo. "Se pa zavedamo kakovosti tekmeca, ampak ne glede na vse dejavnike, ki so vplivali na zadnje obdobje in vse skupaj, pred fante postavljam golo dejstvo, da nas zanima zmaga," je dodal Kek.

Ta je pojasnil, da je vseh 24 igralcev za tekmo zdravih. Jasmin Kurtićne bo smel igrati zaradi kartonov, nekaterih drugih, ki so bili prej stalni na reprezentančnih zborih, ni zaradi različnih razlogov. "Ampak sem zelo zadovoljen, fantje so polni elana, mogoče pri nekaterih manjka še malce sproščenosti, ampak to je pač nacionalna selekcija. Kako bomo izgledali jutri? Upam, da zelo v redu,"je še povedal Kek in napovedal določene spremembe v ekipi zaradi odsotnosti Kurtića, Josipa Iličića, kapetana Bojana Jokića, Aljaža Strune, Roberta Berića, pa tudi Reneja Krhina in še koga.

V reprezentanco se je vrnil Nejc Skubic, prišla so nekatera nova imena, obeta pa se še eno dodatno, a za prihodnje zbore, in sicer nekdanji član avstrijskih mladinskih selekcij Sandi Lovrić. V Avstriji rojeni vezist trenutno igra za Lugano. Ta je v postopku pridobivanja dokumentacije in če bo želja, kot pravi Kek, prava, potem so vrata odprta za vsakogar. Da si želijo nekaj narediti, je potrdil tudi četrtkov kapetan Jan Oblak. "Normalno smo se zbrali zato, da bi nekaj naredili, ne le, da bi prišli domov. Hočemo nekaj doseči. Jutri gremo v tekmo na zmago, tako kot vedno," pravi zvezdnik madridskega Atletica.

Oblak: To bo težka tekma

"Grčija je močan tekmec, ki se v zadnjih letih sestavlja na novo in je iz leta v leto boljša. Težka tekma bo, ampak upamo na najboljše in da bomo prikazali na igrišču dovolj za tri točke,"še dodaja Oblak. Pravi, da so imeli res malo časa za priprave, ampak so kljub temu analizirali tekmeca. "A predvsem se moramo osredotočiti nase. Da se postavimo na terenu tako, kot se želimo, da bomo kompaktni in osredotočeni," še poudarja izkušeni slovenski vratar.