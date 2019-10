Slovence v nedeljo čaka ključni obračun z Avstrijo: 'Vemo, kaj nam ta tekma prinaša'

"Imeli smo vse podatke proti Severni Makedoniji (poraz z 1:2; op. STA), pa se ni zgodilo nič po naših pričakovanjih. Verjamem, da bomo jutri bolje izgledali, zavedamo pa se, da bomo morali biti boljši v vseh segmentih igre," je dodal selektor. S tem se strinja tudi Josip Iličić : "Pripravljamo se kot običajno, vemo, kaj pomeni ta tekma, vemo, kaj nam prinaša, kaj si želimo in kaj moramo narediti. Tu lahko vse popravimo, pripravljeni smo, upam in verjamem, da je bil v Skopju le slab dan. Verjamemo, da nam bo ob podpori občinstva uspelo."

"Pričakovanja so vedno visoka. Vedno, ko igraš proti nekomu, poskušaš zmagati. Seveda pa prihaja zelo kakovostna ekipa, ki jo sestavljajo igralci iz najmočnejših lig. Je pa naša filozofija taka, da moramo najprej razmišljati o sebi," je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal selektor Slovenije Matjaž Kek .

"Krhin? Podoben položaj kot z Arnautovićem. Jutri pa boste videli, kako bo," je odvrnil Kek in na vprašanje, ali se bo odsotnost Alabe in mogoče Arnautovića Avstrijcem poznala, dodal: "Pri takšni izbiri in širini, kot jo ima Avstrija, se lahko nadomesti vsak igralec. Poškodbe, kartoni so sestavni del in se moramo kdaj znajti tudi brez nekaterih pomembnih členov."

Pri Slovencih, ki so neporaženi na zadnjih petih domačih tekmah, a morajo v nedeljo zmagati za resnejši obstanek v igri za EP, bo ena izmed težav odsotnost poškodovanega Reneja Krhina , pri Avstrijcih pa imajo še večje težave. Ne nazadnje bo med drugimi manjkal David Alaba , bržčas pa ne bo niti napadalca Marka Arnautovića, o katerem se bodo odločili jutri, tako kot tudi o nastopih Konrada Laimerja in Stefana Poscha.

V Avstriji kljub poškodbam upajo, da bodo ostali neporaženi še na šesti tekmi zaporedoma, s čimer bi se sami precej približali evropskemu prvenstvu. Do konca bodo nato namreč igrali še s Severno Makedonijo doma in Latvijo v gosteh. "Nič še ni odločenega, želimo zmagati in izhodišče v skupini še izboljšati," je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal selektor Avstrije Franco Foda.

O Sloveniji pa dodal: "Slovenija ima novega, a izkušenega selektorja, ki ima rad obrambno, kompaktno igro. Toda ekipa je tudi v napadu nevarna, med drugimi Roman Bezjak, Josip Iličić in Andraž Šporar. Gre za kakovostnega tekmeca, a bo vse odvisno od naše igre."

Na lestvici skupine G po sedmih tekmah vodi Poljska s 16 točkami, sledi Avstrija s 13, Severna Makedonija in Slovenija jih imata po 11, Izrael osem, Latvija pa je brez točke. Je zaradi tega tekma z Avstrijo zadnja priložnost za preboj na EP? "Ni. Takšnega razmišljanja pač matematika ne dopusti. Je pa pomembna tekma. Veseli nas to in tudi, da je tekma razprodana. Upam, da je tisto, kar smo se pogovarjali, padlo na plodna tla. Izziv bo pa velik," poudarja Kek.

Slovenci bodo prvič igrali z Avstrijci na domačem terenu in četrtič skupno. Ob eni zmagi imajo z njo dva še sveža poraza iz Celovca, enega iz junija v teh kvalifikacijah z 0:1, drugega pa iz marca 2018 z 0:3. Tekma z Avstrijo, ki jo bodo sodili Turki na čelu s Cüneytom Cakirjem, je razprodana (na tribunah bo tudi 807 avstrijskih navijačev, kot je pojasnila avstrijska predstavnica za stike z javnostmi), pri NZS pa navijačem svetujejo pravočasen prihod in parkiranje na parkiriščih v okolici stadiona Stožice.