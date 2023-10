'Dodatni motiv je poraz iz Helsinkov'

"Jaz ne bi na to gledal kot na dejstvo, da bodo Finci zaradi tega samozavestnejši, ampak kot na neko 'revanšo' z naše strani," je na Brdu pri Kranju povedal član Alanyaspora. Kot je dodal, se čuti pozitivna energija po uspešnih nastopih. "Upam, da jo bomo prenesli na obe tekmi in da se bomo na koncu veselili." Pristavil je tudi, da se zavedajo pomembnosti teh tekem, posebej s Finsko. "Ta s Finci je mogoče še najpomembnejša. Toda misli moramo usmeriti na igrišče, na to, kako bomo delovali mi," je še povedal in dejal, da se kljub temu, da so trenutno na prvem mestu v skupini, z lestvico ne obremenjujejo. "Moramo biti osredotočeni na to, kako kako priti do točk." Do teh pa bo težko, saj so slovenski nogometaši že na ponedeljkovem zboru na Brdu pri Kranju opozarjali, da je Finska močna reprezentanca. A hkrati so dodali, da sami verjamejo, da so boljša ekipa.

Na lestvici Mednarodne nogometne zveze je rahlo v prednosti ekipa s severa Evrope, ki je 54., Slovenija je pet mest za njo. Toda Slovenija, ki sicer na treh tekmah s Finci še ni zmagala, je v dobrem nizu tekem, na zadnjih 12 je izgubila le enkrat – in to ravno na že omenjenem obračunu v Helsinkih.